Kelgutaja Zunte: viimaste kuude jooksul on olnud päris palju muutusi

Eesti kelguspordi tulevik on lootusrikas, sest Läti lipu alt Eesti oma alla kolinud Darta Zunte on heas hoos ja tema tuules on kasvamas teisigi kelguspordihuvilisi.

Eelmisel aastal Eesti lipu alla kolinud Läti kelgusportlane Darta Zunte läheb tänavusele hooajale vastu hästi laotud ettevalmistuspõhjaga. Eelmisel hooajal reiekõõluse traumaga hädas olnud neiu on suvel kõvasti treeninud nii Riias, kus ta ülikoolis tollimajandust tudeerib, kui ka Siguldas, kus asub Baltimaade ainus kelgurada.

"Otsime treeneriga alati uusi lahendusi, seda nii varustuse kui tehnilise poole pealt. Mul on ka uus füüsilise ettevalmistuse treener. Viimaste kuude jooksul on olnud seega päris palju muutusi, kuid kahe kuu Sigulda treeningute põhjal ütleksin, et oleme heal teel. Ma ei taha ära sõnuda, aga oleme tõesti head tööd teinud ja loodan, et see tasub end ära," sõnas Zunte.

Eelmisel aastal võistles Zunte Euroopa karikasarjas, nüüd aga juba aste kõrgemal MK-sarjas. Hooaja tippeesmärkide hulka kuuluvad juunioride MM, kus ta eelmisel aastal oli kuues, ja juunioride EM. "Juunioride EM toimub tänavu Altenbergis, kus on üks Euroopa raskemaid radasid üldse. See on põnev. Mulle meeldivad rasked rajad, usun, et võin seal midagi korda saata," märkis Zunte.

Eelmisel aastal antud lubadus eesti keel ära õppida on tal meeles ja ta tegeleb sellega edasi, kuid tunneb end veel liiga ebakindlalt, et sõnu ritta seadma hakata.

Koos kelgusportlase tulekuga Eestisse tekkinud kelguspordiliidu president Rein Esaul vaatab läinud aastale rahuloluga tagasi ja ka tulevikku lootusrikkalt. "Darta on teinud väga suure hüppe edasi, oma stardi osas, mis on skeletoni suhtes väga oluline. Mille üle ma väga rõõmus olen, on see, et oleme saanud kelgutamise poole peale kaks noort tütarlast, kes astuvad väga optimaalsete ja pikkade sammudega edasi ja loodame nendest järgmisel aastal isegi suurvõistlustel kuulda vähe enam," avaldas Esaul.