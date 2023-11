Henri Roos jäi enda soovil suusakoondisest välja: minu fookus on pikemaajalisem

Eelmise aasta jaanuaris Eesti meistrivõistlustel sprindis saavutatud kullaga Pekingi olümpiapileti teeninud ja Hiinas paarissprindis hea tulemuse teinud Henri Roos on võtnud sihikule 2026. aasta olümpia. Koondisega Põhja-Soome Olosele ta harjutama ei sõitnud, sest soovib enne Milano mänge lõpetada õpingud ülikoolis.

"Reaalne hooaeg Põhja-Soomes juba käib. Mina see aasta sealt ei alustanud, et natukene on koolikohustusi ja kuna sel aastal suuri tiitlivõistlusi pole, siis ongi fookus pikemaajalisem. Siht on 2026. aasta olümpiamängud," sõnas Roos.

Sprindist maratonini distantse sõitev Roos ütles, et ettevalmistus algavaks hooajaks sujus tal nii mahtu, tehnikat, kui taastumist arvestades väga hästi.

"Ma julgeks öelda, et alates maikuust, kui suusatajate ettevalmistus hakkab, siis on minu see aasta olnud kõige terviklikum ja süsteemsem. Talvele vastu minnes on selline üsna okei tunne."

Põhitreeningud on 25-aastane Roos teinud Otepääl ja jõutreeningud Tartus, kus istunud tihedalt koolipingis. Tal on üliõpilasena käsil eelviimane aasta. "Ma õpin täiskoormusel ehitusinseneeriat Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledžis. Neljas kursus on käsil ja viis aastat õppekava ning siis kohe magistrikraad," selgitas suusamees.

Roosi sõnul saab treeninguid ja õpinguid edukalt ühendada, kui olla hästi distsiplineeritud. Pekingi olümpial sai ta Martin Himmaga paarissprindis 11. koha ning sprindis tahab ta läbi lüüa ka Milano mängudel.

"Paarissprindis oli meil selgelt parim sõit üldse olümpial murdmaasuusatajate poolt. Kui pikemalt mõelda, siis ma julgeks öelda, et ikkagi sprint on see, kus eestlasel on võimalik head tulemus teha. Samas Alvar Johannes Alev näitab, et ka pikalt süsteemselt distantsi jaoks treenides on ka seal võimalik tippu treenida. Minu fookus ongi pigem siis olümpiaprindi peal. Klassikasprint on 2026. aasta olümpial ja ma usun, et see peaks mulle hästi sobima."

MK-sari läheb lahti 24. novembril Soomes Rukal. Esimesteks Skandinaavias toimuvateks etappideks Roos õpingute tõttu koondisse ei kandideerinud. Võistluskaruselli astub ta detsembris ja teeb taas kaasa ka pikamaasuusatamise Ski Classic sarjas.

"Alustan hooaega detsembris Kesk-Euroopa karikaga ja siis Ski Classic sarjaga, kus mul on sel hooajal päris suur osa sõite kavas. Kui MK-le kvalifitseeruda õnnestub, siis lähen ka sinna, et ma ei ole midagi kõrvale jätnud," lisas Roos.

Veebruaris toimub 50. Tartu maraton ja Roos soovib juubelimaratonil kaitsta tänavu võidetud tiitlit.