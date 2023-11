Koroonat põdenud Kläbo jätab hooaja avavõistluse vahele

Kläbo avaldas Norra meediale saadetud pressiteates, et tal diagnoositi 7. oktoobril koroona ja ta keha pole siiani haigusest täielikult taastunud. "Praegu on veel liiga vara, et riskida võistlemisega. Keha ei ole veel selleks valmis," ütles Kläbo. "Olen pärast koroonaviiruse läbipõdemist alustanud kergemate treeningutega, aga ma pole veel sealmaal, et keha suudaks võistluskoormust taluda."

Beitöstölenis võisteldakse sel nädalavahetusel, kavas on klassikasprint, 10 km klassikasõit ning 10 km vabatehnikasõit.

Viiekordne olümpiavõitja ja üheksakordne maailmameister Kläbo lisas, et praegu on veel vara öelda, kas ta hooaja esimesel MK-etapil saab võistelda.

Murdmaasuusatamise MK-sari algab 24. novembril Soomes Rukal minituuriga.