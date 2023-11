Laskesuusatamise Föderatsioon kinnitas koondise koosseisu

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon teatas teisipäeval, et on kinnitanud 25. novembril algavaks maailmakarikasarjaks koondisesse kaheksa sportlast. Samuti pandi paika, kes stardib IBU karikasarjas ja IBU juunioride karikasarjas.

Östersundi maailmakarikaetapile sõidavad naistest Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik. Meestest stardivad avaetapil Rene Zahkna, Kristo Siimer, Raido Ränkel ja Marten Aolaid. Treenerite otsusel läheb Östersundi varumehena kaasa ka Tuudor Palm.

"Maailmakarikasarja vastutav treener on rahvuskoondise peatreener Stefan Lindinger, teise treenerina aitab koondist maailmakarika etappidel Indrek Tobreluts. IBU karikasarja vastutav treener on Karel Viigipuu. IBU juunioride karikasarja eest vastutab Adam Adamson ja teise treeneri ametis on Kalev Ermits," ütles Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni spordidirektor Kauri Kõiv.

"Sportlaste rotatsioon kolme võistlussarja vahel toimub sportliku printsiibi alusel ja vastutavate treenerite ettepanekul," lisas Kõiv.

Nii Eesti meestel kui naistel on maailmakarikasarjas neli stardikohta. Maailmakarikasarja koondisesse kvalifitseerumisel läksid arvesse Eesti suvebiatloni meistrivõistluste ja Idre katsevõistluste mõlemad võistluspäevad ehk kokku nelja võistluse tulemused. Eesti suvebiatloni meistrivõistluste tulemustel oli poole väiksem kaal. Kolm sportlast pääses MK-koondisesse puhtalt tulemuste põhjal, neljanda sportlase nimetas koondisesse peatreener.

IBU karikasarja esimesele etapile Kontiolahtisse sõidavad meestest Robert Heldna, Jüri Uha, Yaroslav Neverov, Joosep Perv ja Ivar Všivtsev, naistest Johanna Talihärm, Grete Gaim, Kretel Kaljumäe ja Lisbeth Liiv. IBU juunioride karikasarja Pokljuka etapil osalevad meestest Jakob Kulbin, Mark-Markos Kehva, Karl Rasmus Tiislär ja Karl Ramses Tiislär ning naistest Emma Roberta Rajando, Vibeke Marie Välbe, Mirtel Kärsna ja Violetta Konopljova.

Östersundi maailmakarika etapp algab 25. novembril segateatesõitudega. IBU karikasari saab hoo sisse 30. novembril Kontiolahtis ja IBU juunioride karikasari 9. detsembril Pokljukas.