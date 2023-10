Suviseid treeninguid nautinud Liiv hooaja eel: tahaks olla stabiilselt hea

Sel nädalavahetusel teeb Liiv kaasa kohalikul mõõduvõtul, kus hollandlased selgitavad välja oma maailmakarikasarja-koondised. Ülejärgmisel nädalal osaleb Liiv Jaapanis peetaval hooaja esimesel MK-etapil, kuhu reisimine kujuneb mitmel põhjusel päris aeganõudvaks.

"Tahaks olla stabiilsem kui eelmisel hooajal, kus kord olid head ja seejärel mitte nii head võistlused. Tahaks olla stabiilselt hea," rääkis Liiv Vikerraadiole. "Sel hooajal on meil kavas kaks MM-i, veebruaris Kanadas toimuval MM-il on üksikalad ja see on minu selle hooaja kõige tähtsam võistlus. Sprindi mitmevõistluse MM toimub märtsi alguses Saksamaal."

Eelnevatel hooaegadel on Liiv flirtinud ka mõttega 1500 meetri distantsil edu saavutamisest. Sel korral on asi selge. Fookus püsib tuhandel meetril.

"Oleme seda treeneritega arutanud ja võtsime vastu otsuse, et ei võistle ühelgi 1500 meetri sõidul," tõdes Liiv. "Põhirõhk läheb tuhandele meetrile ja kuna 500 meetrit ei tapa nii väga, on seda kiiruse jaoks hea teha. Kui läheksin MK-etapil sõitma ka 1500 meetrit, peaksin iga päev võistlema. See tõmbab minu organismi üsna tühjaks, sest 1500 on üks raskemaid distantse kiiruisutamises. 1500 meetrit on ka enne 1000 meetri distantsi, see ei mängi samuti hästi välja."

Tuhande meetri distantsi maailmameistrivõistluste viiendat ja olümpiamängude seitsmendat meest vigastused seganud pole. Jäätreeningutest puhkas Liiv mais, juunis ja juulis.

Rulluisutamist kasutab ta varasemaga võrreldes tunduvalt vähem. Nimelt rakendab Liiv Hollandis rulluiskudega sõites kiiruisutamistehnikat, mis on tavapärasest rulluisutehnikast palju keerulisem. Osalt suhtelise ohtlikkuse tõttu treenis Liiv rulluiskudel kahe-kolme kuu vältel umbes üks kord nädalas.

26-aastasele noormehele pakkus seekordne ettevalmistusperiood tõesti rahulolu. "Kõik treeningud on läinud suurepäraselt. Tervis on vastu pidanud ja võiks öelda, et oli üks parimaid suvesid. Baastreeningud jäid suhteliselt sarnaseks, alustasime intensiivsemate treeningutega varem kui varasematel hooaegadel. Suvel saime suhteliselt palju teha intensiivseid treeninguid rattal, samuti oleme suhteliselt palju aega ja vaeva näinud tehniliste nüanssidega," iseloomustas Liiv oma suve.

Kevadel olid õhus ka probleemid. Aprilli keskel teatas Hollandi uisuliit, et välismaised tippuisutajad ei tohi alates järgmisest hooajast enam Hollandi profitiimide ridades nii-öelda tipptunni ajal treenida.

See muudatus oleks väga otseselt puudutanud ka Marten Liivi. Hiljem vaatas alaliit otsuse siiski ümber ja enne 2026. aasta taliolümpiat revolutsiooni ei toimu.

"Õnneks kõik laabus ja see võeti tagasi. Kuni olümpiani saame tiimiga treenida tavapärastel aegadel, mis toimub pärast OM-i, seda veel ei tea. Õnneks mind see väga ei häirinud, hooaeg polnud veel alanud ja treenerid andsid mulle palju kindlust, öeldes, et nemad võitlevad selle nimel. Õnneks see ei läinud läbi," rääkis Liiv.