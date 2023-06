Hollandi uisuliidu otsus lubab Marten Liivil rahulikumalt OM-iks valmistuda

Aprilli keskel teatas Hollandi uisuliit KNSB, et välismaised tippuisutajad ei tohi alates hooajast 2024/25 enam Hollandi profitiimide ridades tippaegadel treenida. Nüüd on alaliit otsustanud meelt muuta ning meetmed edasi lükata.

Hollandi uisuliidu tehniline direktor Remy de Wit selgitas aprilli keskel kodumaisele meediale, et nende otsus puudutab kiir- ja lühirajauisutajaid, kes kuuluvad vähemalt ühel distantsil maailmas kaheksa parema või Euroopas nelja parema sekka. "KNSB ja Hollandi olümpiakomitee on panustanud palju aega, energiat ja raha nii kiir- kui lühirajauisutamise arendamisele. Ja lõpuks on meil üks eesmärk: võita järgmistel olümpiamängudel võimalikult palju medaleid, eelistatult kuldseid," põhjendas de Wit.

"See tuli päris ootamatult, ei osanud seda küll kunagi ette näha," tõdes Marten Liiv aprillis ERR-ile. "Suure tõenäosusega on [põhjuseks] see, et järgmistel olümpiamängudel hollandlased tahavadki võita palju medaleid ja siis tõenäoliselt tahavadki tänu sellele minu ja minu Belgiast pärit tiimikaaslase elu raskeks teha."

Teisipäeval kirjutas Hollandi meedia aga, et KNSB on meelt muutnud ning uus reegel hakkab kehtima pärast 2026. aasta Milano olümpiamänge. "Ametlikult on see otsus edasi lükatud," kinnitas Liivi tiimi IKO treener ja kaasasutaja Martin ten Hove. "KNSB tahtis meetmed ellu viia järgmise aasta 1. maist. Meil on alaliiduga olnud head suhted. Saan täielikult Remy de Witist aru: ta mõtleb tõepoolest Hollandi uisuhuvidele, aga teisalt oleme võistkond, mille jaoks on tähtis ärikogukonna toetus ja konkurents."

Belgiast pärit tiimikaaslane, keda Liiv mainis, on Bart Swings, ühisstardis valitsev olümpiavõitja ja maailmameister ning Euroopa meister. "Üritasin selgitada, et Hollandi uisutamine võidab, kui Swings kuulub IKO ridadesse," jätkas ten Hove intervjuus Dagblad van het Noordenile. "Teised uisutajad saavad nõnda igapäevaselt treenida ühega maailma parimatest. Tema jätkamine on meie jaoks tähtis ka finantsiliselt, sest meie eksistents sõltub meie Belgia-Hollandi peasponsorist IKO-st. Õnneks nägi De Wit, et see on tähtis ning oleme edasilükkamisega rahul."