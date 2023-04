Hollandi uisuliit keelab välismaalastel nende tippudega treenimise

Hollandi uisuliit (KNSB) teatas, et välismaised tippuisutajad ei tohi alates hooajast 2024/2025 enam Hollandi profitiimide ridades tippaegadel treenida. See reegel teeb elu keerulisemaks ka sealses profitiimis Team IKO treenival Marten Liivil, kes nentis, et olümpiale mõeldes on hollandlaste ajastus üsna halb.

Hollandi uisuliidu tehniline direktor Remy de Wit selgitas kodumaisele meediale, et nende otsus puudutab kiir- ja lühirajauisutajaid, kes kuuluvad vähemalt ühel distantsil maailmas kaheksa parema või Euroopas nelja parema sekka. "KNSB ja Hollandi olümpiakomitee on panustanud palju aega, energiat ja raha nii kiir- kui lühirajauisutamise arendamisele. Ja lõpuks on meil üks eesmärk: võita järgmistel olümpiamängudel võimalikult palju medaleid, eelistatult kuldseid," põhjendas De Wit.

De Wit tõi välja, et kui Sotši olümpiamängudelt võitsid hollandlased 24 medalit, siis sealt edasi on medalite arv järjest kahanenud. Mullusel Pekingi olümpial võitis Holland 17 medalit, neist kaheksa kuldset. 12 medalit saadi kiiruisutamises, neli lühirajauisutamises ja üks skeletonis. "Tahame seda langustrendi lõpetada," sõnas De Wit.

Veel tõi ta põhjendusena välja, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee vähendas kiiruisutamises olümpiale pääsejate arvu ja on tõenäoline, et 2026. aasta olümpiaks kahandatakse seda arvu veelgi. "See tähendab, et peame enda uisutajaid veel paremini olümpiamängudeks ette valmistama," selgitas ta. "Peame pöörama rohkem tähelepanu enda noorematele uisutajatele, kes on meie tulevikutegijad. Seetõttu anname nüüdsest neile eelise välismaalaste ees."

KNSB teatel tähendab nende otsus, et välismaa uisutajad ei saa enam n-ö tipptundidel Heerenveenis Thialfi ovaalil treenida. "Väljaspool neid aegu on neil siiski võimalik seal uisutada. Aga nad ei saa enam koos meie tippudega treenida," rääkis De Wit. "Algselt lubasime välismaalasi siia, mõeldes, et nad on meie uisutajatele headeks treeningpartneriteks. Aga nüüd on meil piisavalt Hollandi passiga treeningpartnereid ja neil on prioriteet. Need välismaalased, kes ei kuulu veel Euroopas nelja või maailmas kaheksa sekka, on endiselt meie profitiimidesse oodatud. Selliselt aitame uisukogukonda üle kogu maailma."

Marten Liiv ja tema hollandlasest treener Erwin ten Hoven Pekingi olümpial Autor/allikas: Karli Saul/EOK

Hollandi uisukogukond on aga KNSB otsuse vastu võtnud suure hämminguga. Näiteks IKO tiimis puudutab see uuendus lisaks Liivile, kes võitis tänavu jaanuaris sprindi mitmevõistluses EM-pronksi ka belglast Bart Swingsi, kes on ühisstardis valitsev olümpiavõitja ja maailmameister ning Euroopa meister. "Oleme omavahel kokkulepped sõlminud ja kõik on ilusti lepingus, aga KNSB on nüüd otsustanud seda ühepoolselt muuta. See on hämmastav," ütles IKO treener ja kaasasutaja Martin ten Hove. "Bart Swings on paljudele meie meeskonna hollandlastele oluline treeningpartner. Te võtate nüüd neilt võimaluse paremaks saada. Peame nüüd välja mõtlema keerulised süsteemid, kas peame mujal või muudel kellaaegadel uisutama. See on kindlasti meie jaoks samm tagasi."

"Olles maailma suurim uisuliit, peab KNSB vaatama ka üldpilti. Pärast Sotšit, kus Holland võitis pea kõik kuldmedalid, hakati rääkima, et peame olema ettevaatlikud, et meie ala olümpiamängude kavast ei kaotataks. Peame tegema omavahel koostööd," jätkas Ten Hove. "Uisuriigina peame keskenduma sellele, et enda sportlastega medaleid võita, aga me ei peaks seda tegema väikeseid riike kiusates."

Ten Hove lisas, et Belgias ja Eestis polegi selliseid uisuhalle, kus vastavalt Swings ja Liiv saaksid treenida. Tema sõnul pole välistatud ka see, et IKO läheb uisuliidu vastu kohtusse. "Kõik profitiimid on selle vastu. Loodame, et läbirääkimiste käigus õnnestub meil panna KNSB meelt muutma. Kui see ei õnnestu, oleme valmis järgmisi samme astuma. Advokaat tutvub juba asjaoludega," ütles ta.

Liiv: neil on vist mingi kartus, rikkusin hollandlaste poodiumi ära

Lõppenud hooajal EM-pronksi võitnud ja enda põhidistantsil ehk 1000 meetris MK-sarja kokkuvõttes kümnenda koha saanud Marten Liiv ütles ERR-ile, et kuulis hollandlaste otsusest paar päeva tagasi.

"Ma tean nii palju, et kui sa järgmine hooaeg sõidad näiteks MM-il kaheksa hulka või siis EM-il nelja hulka, siis sa ei saa praegustel aegadel treenida. Ehk siis see ongi kõige parem hommikune aeg ja me ei saaks terve tiimiga seal siis treenida. Ainult hollandlased saavad treenida, välismaalased tohi sellel kellaajal siis jääle minna," selgitas Liiv ERR-ile.

See sõltub välismaa sportlase tasemest, nagu sa mainisid?

Jah, just. Kui sa näiteks ei ole MM-il kaheksa hulgas või EM-il nelja hulgas, siis sa tohid.

Kas sellisest plaanist on varem ka juttu olnud või tuli see halva üllatusena, et nüüd on selline suund võetud?

Tegelikult tuli päris ootamatult, ei osanud seda küll kunagi ette näha.

Mis selle kõige taust on, mida Hollandi uisuliit sinu hinnangul saavutada tahab?

Kaks päeva tagasi rääkisin treeneriga ja suure tõenäosusega on see, et järgmistel olümpiamängudel hollandlased tahavadki võita nii palju medaleid ja siis tõenäoliselt tahavadki tänu sellele minu ja minu Belgiast pärit tiimikaaslase elu raskeks teha.

Kas see on nii lihtne, et sportlik kadedus? Või tõesti suur kiiruisuriik Holland kardab sinusuguseid välismaa konkurente?

Treeneri jutust tuli nii välja, et mingi selline kartus vist on, jah. Võib-olla vaatasid ka seda jaanuarikuist EM-i, kus pääseski peale kolm hollandlast ja siis mina rikkusin nende poodiumi ära. Ei oska selle kohta täpset vastust öelda.

Aga sa oskad kindlasti öelda selle kohta, milline on Hollandi tippuisutajate enda meelsus? Üks asi on see, mida alaliit üritab saavutada, aga teine asi on see, mida mõtlevad need inimesed, kellega sa jääaega koos jagad?

Praeguse seisuga ma tean nii palju, et kõik profimeeskonnad, mida ongi siis neli-viis tükki, on selle vastu. Eriti vastu on meie Team IKO, kuna meie oleme ainuke tiim, kellel on kaks välismaa uisutajat.

Kas see vastuseis võib ka viia mingite sammudeni? Kui kindel see kõik on, mis praegu juhtuma hakkab?

Hetkeseisuga tundub, et see on päris kindel, aga hea on see, et on üle aasta aega, et neid asju seal arutada ja ma loodan, et see ei lähe läbi.

Kas profitiimide vastuseis võib viia ka selle asja ümbervaatamiseni või seda sa ei usu?

Ma usun, et mingisuguseid muudatusi võib ikka teha. Kui ikkagi on kõik profimeeskonnad selle vastu, siis kindlasti on seal võimalus muutusteks.

Mida see sinu jaoks tähendab, kui see kõik nüüd nii läheb?

Kui see läheb, siis ongi, et järgmisest hooajast tõenäoliselt peame hakkama vaatama, mis kell me jääle läheme. Kõige magusam aeg ongi kümne ajal ja siis on n-ö kaks jääaega. Üldjoontes on seal kõige paremad tingimused siis, jää on kõige parem. Aga me peame siis kas minema enne seda jääle või siis pärast seda. Ehk siis peame oma kava natukene ümber tegema.

Ehk otseselt sind välja ei visata, sul ei keelata olla profitiimi liige, aga tehakse sinu elu ebamugavamaks ja neid jääaegu hakatakse ümber vaatama?

Jah, just täpselt.

Kui palju sa sellele oled jõudnud mõelda, kui palju sa oled jõudnud seedida, palju see praktikas põhjustab ebamugavusi, kui palju sinu treeningtingimused muutuvad halvemaks? Või on see kõik liiga värske veel?

See on ikka päris värske. Kaks päeva tagasi saingi teada. Treener ütles ka, et ole rahulik, siin on aega ja vaatame, mis siis järgmine hooaeg on. Nüüd see hooaeg on ees, ma keskendun sellele ja siis see on tulevikuteema.

Aga ajastus on päris halb, mõeldes sellele, et sealt edasi on kohe juba järgmine taliolümpia varsti?

Selles mõttes küll. Eks võib-olla sellepärast ka see Hollandi uisuliit tahab nüüd järgmine aasta välja tulla, siis on olümpiani vähem aega.

Kas sa oled selle uudise valguses hakanud mõtlema juba mingitele muudele variantidele või sinu jaoks on selge, et see on see koht, kus sa tahad olla ja olgu, nad teevad minu elu ebamugavamaks, aga ma leian lahenduse?

Jaa, kindlasti, järgmise olümpiani tahaks selles tiimis olla ja treener andis ka märku, et kui see lähebki läbi, siis me teemegi niimoodi, et terve tiim on koos meiega ehk siis me teeme ühise otsuse, et läheme siis kas varahommikul või siis pärast seda n-ö profijääaega trenni. Selles mõttes tiim on ka hästi toetav ja tahavad mulle ja belglasele parimat. Ei tunne, et ma oleks üldse üksinda. Nagu ma eelnevalt mainisin, tiimis on kõik väga toetavad, nii uisutajad kui ka treenerid.

Hea uudis on veel see, et nüüd sellele hooajale, mis algab poole aasta pärast, saad sa minna vastu kindlusega, et kõik on nii, nagu praegu on olnud.

Jaa, kindlasti. Võib-olla isegi natukene lihtsam, nüüd on mul neljas hooaeg, siis on selles mõttes lihtsam, treenerid juba teavad mu tausta rohkem ja on lihtsam siis koostööd teha.

Kui palju sa praegu mõtled tõsistele treeningutele, kui palju sa võtad veel seda vajalikku aega, mida pärast pikka hooaega vaja on?

Juba siin olen vaikselt alustanud treeningutega. Iga nädalaga nende intensiivsus tõuseb ja siis juba mai alguses olen terve tiimiga Hollandis ja sealt hakkab siis järjepidev treening algavaks hooajaks.

Eesti Uisuliit: eks me mingi lahenduse leiame

Hollandi profitiimi IKO-ga on Marten Liivil leping läbi Eesti Uisuliidu. Eelmisel aastal pikendati lepingut kaheks aastaks ehk praeguse seisuga kehtib see veel ka järgmise hooaja.

Eesti Uisuliidu peasekretäri Jana Kuura sõnul pole neile ametlikult Hollandist midagi teada antud, nende info põhineb vaid meediast loetul. "Aga kindlasti teeme järelpärimise ja ma olen täiesti kindel, et Marteni tiim IKO mingi info meile saadab, kui nad rohkem selgust saavad," sõnas Kuura ERR-ile. "Ma isiklikult isegi arvan, et väga võimalik, et tiimid on teatud mõttes raskes seisus, nad ei teagi täpselt. Eks nad siis kuulavad maad ja annavad meile ka täpsemalt teada. Ja nad kindlasti peaksid seda tegema ka kirjalikult."

Küsimusele, kui halva üllatusena see Eesti Uisuliidule tuli, vastas Kuura: "Loomulikult on see halb uudis, sest kahtlemata oli Hollandis treenimine väga hea, Heerenveeni jääd peetakse praegu antud hetkel isegi võib-olla maailma parimaks Calgary ja Salt Lake City kõrval. Ja loomulikult professionaalne treening ja treeninggrupid, kõik on huvitatud seal treenimisest. See kindlasti lööb valusalt antud hetkel, eriti just kui Marten on päris heas vormis."

"Alati on niimoodi, et üks uks pannakse kinni, teine uks avaneb. Ma arvan, et võtame asja rahulikult, vaatame," jätkas Kuura. "See aasta on meil kehtiv leping olemas, kui see aasta saab mööda, siis vaatame. Eks aastaga väga palju asju muutub. Ma arvan, et traagikaks ei ole põhjust, eks me mingi lahenduse leiame."

Mis selle kõige taga võiks olla? Kas tõesti suur võimas kiiruisuriik Holland on sportlikult kade? "Ei oska ütelda. Nad oleks võinud juba ammu kadedad olla. Tegelikult on ju nendel ikkagi tulemused väga head ja nad on ikka esirinnas, nii et kui siin üks-kaks head sportlast kuskilt kõrvalt tulevad juurde, siis ei tohiks arvata, et see nüüd tekitab siis kadedust," arvas Kuura.

Bart Swings tänavusel MM-il Heerenveenis, rinnal Team IKO logo. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Shots

Olümpiavõitja: on lühinägelik kahele heale uisutajale ust näidata

Ühisstardi valitsev olümpiavõitja, maailmameister ja Euroopa meister, belglane Bart Swings ütles KNSB otsust kommenteerides, et võtab praegu asja rahulikult, aga soovib IKO ridades jätkata.

"Olen praegu äraootaval seisukohal. Uurime ka muid võimalusi. Väljaspool profijääaega on ka võimalik treenida ja sellisel viisil saaksin IKO-s jätkata," ütles Swings. "Erinevalt meie lühirajauisutajatest ei otsi mina endale praegu uut tiimi, kellega treenida."

Belgia lühirajauisutajad Stijn ja Hanne Desmet on aastaid koos hollandlastega treeninud, kuid neil ei lubata enam järgmisest aastast Hollandi tiimi ridades jätkata.

"Tiim on mind praegu suurepäraselt toetanud. Tahaksin IKO-ga koostööd jätkata ja IKO minuga. Otsime koos lahendusi ja usun, et suudame need ka leida," sõnas Swings. "Minu meelest oleks väga lühinägelik kahele heale uisutajale ust näidata, eriti kui vaadata minevikku ja tulevikku. Minevikus olid tiimid, kellel oli potentsiaali, aga vajasid treeningutel lisajõudu ja seetõttu kutsuti välismaalasi. Seda võib ka tulevikus vaja minna, aga praegu tahetakse tiimid selle võimaluseta jätta."

"Ühelt poolt isegi mõistan KNSB otsust. Nende ülesanne on medaleid võita, tagada head sooritused," jätkas Swings. "Kiiruisutamine on Hollandis ülipopulaarne, aga tegelikult peaks ju tahtma, et see ka ülemaailmselt areneks. Niimoodi püsib see rahvusvahelise alana. See on sponsorite silmis suur väärtus, see teeb spordiala suuremaks."

"Paljud hollandlased naudivad lahinguid välismaiste uisutajatega," lisas ta. "Selle otsusega asutatakse samm tagasi ja see on häbiväärne."