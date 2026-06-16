Kergejõustikuüldsus on pööranud pilgud Ostrava 800 meetrile

26-aastane Broeders-Bol on olnud eelnevatel hooaegadel maailma tippu kuulunud peamiselt sileda ja tõketega 400 meetri jooksja, aga proovib tänavune end kaks korda pikemal maal.

Tänavu veebruaris sai ta Prantsusmaal Metzis sisetingimustes kirja Hollandi rekordi 1.59,07, kuid pole välishooajal veel starti tulnud. Vahepeal on teda seganud ka kõõlusevigastus. "Ma arvan, et peamiselt on asi selle elluviimises, mida me näha tahame," kommenteeris ta võistluse eel. "Treeningul olid mõned asjad, mida soovime võistlustel näha ja seejärel järgmisteks võistlusteks edasi arendada."

Talvine tulemus lisab aga enesekindlust. "See andis mulle nii palju enesekindlust juurde, et suudan 800 meetrit joosta. Ma tean, et suudan seda teha. Oleme palju töötanud baasi kallal, seda tugevdanud ja ka selle kallal, kuidas võistlustel joosta."

Ostravas ei ole kõigi pilgud aga kaugeltki Broeders-Bolil, vaid isegi enam võib tähelepanu teenida 22-aastane Šveitsi täht Audrey Werro, kes põrutas hiljuti Stockholmis kõigi aegade kolmanda aja 1.53,98. Tänavustel sisemaailmameistrivõistlustel oli ta britt Keely Hodgkinsoni järel teine.

Audrey Werro Autor/allikas: SCANPIX / AFP

"See on imeline stardirivi," tunnustas Broeders-Bol. "Audrey, kes jooksis Stockholmis kiirelt. Ma olen väga rahul, et saan osaleda oma esimesel välisvõistlusel sellise koosseisuga jooksus.

Kas Werro võib püstitada maailmarekordi? "Ma arvan, et ta ise teab seda paremini kui mina - tema on sellele lähemal," vastas ta. "Kui ta seda ütleb, siis ma usun seda."

Naiste 800 meetri maailmarekordit 1.53,28 hoiab juba 1983. aastast enda nimel Tšehhoslovakkia esindaja Jarmila Kratochvilova. Werrot edestab ka nõukogude sportlane Nadežda Olizarenko (1.53,43).