Kläbo ja alaliidu suhted endiselt käärivad: me vaidleme kaheksa-üheksa päeva üle

Kläbo lahkus eelmise hooaja lõppedes koondise juurest ja alustas uue hooaja ettevalmistut teistest eraldi. Tegemist pole millegi täiesti tavapäratuga, aga Kläbo peab seetõttu enne hooaja algust andma alaliidule koostööallkirja, mida pole aga seni juhtunud, sest tema ja mõned teised tippsportlased pole rahul Norra suusaliidu turundusõiguste poliitikaga.

Suusatähe isa Haakon selgitas kolmapäeval meediale, et on alates maikuust alaliiduga pidevalt kontaktis olnud ja üritanud kokkuleppele jõuda. Viimane kohtumine leidis aset eelmisel nädalal. "Meie eesmärk oli tänaseks alaliiduga kokkuleppele jõuda, kuid seda meil kahjuks ei ole," tõdes Haakon Kläbo.

Lisaks turundusõiguste muutmisele soovib Kläbo hooaja sees rohkem puhkepäevi. "Viimane pakkumine, mille esitasime, oleks Johannesele võimaldanud kaks pikemat puhkepausi. Üks neist oleks kohe pärast Tour de Ski'd ja teine Norra meistrivõistluste ajal. Me vaidleme kaheksa-üheksa päeva üle! See konflikt ei keerle ainult rahaasjade ümber," väitis suusataja isa.

Kläbo on andnud varasemalt mõista, et võib peagi algava MK-hooaja vahele jätta. "Mul on üks kindel eesmärk: 2025. aasta MM. Ma mõtlen selle peale igapäevaselt. See, mis eeloleval hooajal ees ootab, on natukene tähtsusetu võrreldes sellega, mis on kavas ülejärgmisel hooajal. Ma ei tunne, et raiskan oma energiat. Vastupidi, tunne on hea ja teen praegu seda, mida pean tegema," lausus 19-kordne tiitlivõistluste medalist.

Norra suusaliidus murdmaasuusatamist juhtinud Espen Bjervig ütles eelmisel nädalal, et ta ei usu, et Kläbo ähvardused võiksid tõeks saada. Kläbo rõhutas pressikonverentsil, et ta pole oma meelt muutnud.

"See oli tõsimeeli öeldud. Ma ei pea sel aastal võistlema, et 2025. aasta MM-iks valmis olla. Therese Johaugil oli kaks hooaega, kus ta ei osalenud MK-sarjas, aga ometi nägime, kuidas tal tiitlivõistlustel läks," märkis Kläbo. "Bjervig tajub asju nii nagu ta tahab. Mina võtan oma ütlemisi tõsiselt. Ma ei seisa siin ega tee mingit tsirkust. Mina olen oma kaardid lauale pannud."

Murdmaasuusatamise MK-sari algab 24. novembril Soomes Rukal.