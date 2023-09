Norra suusaliidu murdmaajuht astub ametist tagasi

Bjervig on Norra suusaliidus töötanud alates 2014. aastast, murdmaajuhi ametisse nimetati ta 2018. aastal. Bjervigi sõnul astub ta tagasi aasta lõpus, aga jääb suusaliidu jaoks oma kogemustega kättesaadavaks algava hooaja lõpuni.

Viimastel päevadel on Norra meedias levinud uudised, et mitmed talialade tähed eesotsas murdmaasuusataja Johannes Hosflöt Kläbo ning mäesuusatajate Aleksander Aamodt Kilde ja Lucas Braatheniga pole rahul Norra suusaliidu turundusõiguste poliitikaga. Bjervigi sõnul need pinged tema otsuses määravaks ei saanud.

"Olen seda 110-protsendilist keskendumist nõudvat tööd teinud juba kaua. Kavatsesin juba pärast Pekingi olümpiamänge tagasi astuda, aga see poleks pärast Norra jaoks erakordselt edukaid mänge olnud hea mõte," rääkis Bjervig neljapäeval VG-le. "Võib-olla on tundunud, et minu ja Johannese [Kläbo] suhted pole olnud parimad, aga isegi, kui meie vaated pole kattunud, oleme alati läbi saanud. Mis on individuaalsportlasele parim, pole alati parim kogu koondisele ja muidugi võib tekkida hõõrdumisi."

"Kui Therese Johaug lõpetas, räägiti, et see tähendab Norra naiste suusatamise surma. Võtsin vastu otsuse koos tüdrukute ja treeneritega see ümber pöörata. Olen meie saavutuste üle äärmiselt uhke: jõuda Norra ja Rootsi meedia naerualustest MK-sarja üldvõidu [Tiril Udnes Weng] ja MM-i teatekullani [märtsis Planicas] toob mulle vaat et pisarad silma," meenutas tippsportlasena 1999. aasta MM-il teatekoondise liikmena hõbeda teeninud Bjervig.

NRK suusaekspertide sõnul ei ole Bjervigi otsus üllatuslik. "Oleme seda teadaannet tegelikult oodanud: tal on olnud peaaegu võimatu tööülesanne vastutada korraga nii turunduse, administreerimise, finantside kui ka sportliku valdkonna eest," rääkis ringhäälingule Torgeir Björn. "Ajastus on aga üsna nigel, sest uue hooaja alguseni on vähem kui kaks kuud."

"Algab üleminekuperiood, mille jooksul on tähtis leida keegi, kellel on koduse MM-i ja tulevate olümpiamängude eel nii sportlaste kui treenerite usaldus. Olukorda teeb keerulisemaks seegi, et murdmaasuusatamise jaoks ei ole nigela sponsorturu ja majandusliku olukorra ning ka lume- ja vaatajate puuduse tõttu just parimad ajad," lisas Fredrik Aukland.