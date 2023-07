Tsitsipas sai kokku ligi viis tundi kestnud matšis Murray'st jagu

Mäng peatati neljapäeval kohaliku aja järgi kell 22.38, sest kohaliku omavalitsuse kehtestatud reeglite kohaselt on Wimbledonis lubatud mängida vaid kella 23-ni. Murray juhtis siis kohtumist 6:7 (3), 7:6 (2), 6:4.

Reedel tulid mehed taas väljakule ning pidasid maha tasavägise neljanda seti, kus vahetasid geimivõitusid kuni lõppmänguni välja. Punkt-punktis heitlus jätkus ka lõppmängus, kuid seisult 3:3 murdis kreeklane Murray servi ning realiseeris lõpuks 7:3 võidu, et kohtumine otsustavasse setti viia.

Viiendas setis murdis Tsitsipas šotlase servi ning asus 3:1 juhtima, misjärel ta enam eduseisu ei loovutanud, realiseerides lõpuks kolmanda matšpalliga 7:6 (3), 6:7 (2), 4:6, 7:6 (3), 6:4 võidu.

A Centre Court debut to savour @steftsitsipas comes from two sets down to beat Andy Murray 7-6(3), 6-7(2), 4-6, 7-6(3), 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/FNfG3cocQC