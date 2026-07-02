Djokovic alistas Tsitsipase ja kirjutas end Wimbledoni rekordiraamatusse

Djokovic ei andnud Tsitsipasele kohtumises võimalust ning pikendas ühtlasi oma võiduseeriat Tsitsipase vastu 12 kohtumiseni. Pärast avaringis saadud võitu hiinlase Wu Yibingi üle tõstis Djokovic selgelt oma mängutaset ning vormistas edasipääsu vaid tunni ja 38 minutiga.

Kohtumise järel tunnistas Djokovic, et endine maailma kolmas reket Tsitsipas pole praegu enam samal tasemel kui oma parimatel aastatel.

"Stefanos ei ole enam selles vormis, kui kuulus maailma viie parema hulka ja jõudis suure slämmi finaali. Seda oli näha olulistel hetkedel, kui ta eksis löökidega, milles ta tavaliselt ei eksi. Kui enesekindlus kaob, hakkad oma mängu üle mõtlema ning siis on raske õigel hetkel õigeid otsuseid teha," sõnas Djokovic.

Teise seti seisul 4:4 jättis Tsitsipas kasutamata murdepalli, eksides kahel pealtlöögil järjest. Djokovic murdis seejärel kreeklase servi ning võttis mängu enda täieliku kontrolli alla.

Pärast kindlat võitu jäi Djokovic oma esitusega rahule. "Loomulikult tunned väljakul suurt rõõmu ja rahulolu, kui suudad niimoodi mängida," sõnas serblane publikule.

Djokovic libastus katuse all peetud kohtumises mitmel korral, kuid vigastusest pääses. Tema sõnul on muruväljakul kukkumised tavapärased ning suletud katuse all muudab suurem niiskus väljaku veelgi libedamaks.

Kolmandas ringis kohtub seitsmekordne Wimbledoni meister prantslase Arthur Rinderknechiga, kellega ta ATP tuuril varem vastamisi läinud ei ole. Djokovic püüab Londonis rekordilist 25. suure slämmi üksikmängutiitlit.