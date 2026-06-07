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Alexander Zverev krooniti esmakordselt slämmivõitjaks

Tennis
Alexander Zverev matšpalli järel.
Alexander Zverev matšpalli järel. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Saksamaa tennisetäht Alexander Zverev (ATP 3.) alistas Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel meeste üksikmängu finaalis itaallase Flavio Cobolli (ATP 14.) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1 ning teenis karjääri esimese suure slämmi tiitli.

Cobolli suutis matši esimeses geimis tõrjuda kolm Zverevi murdepalli, kuid sakslane oli neljandal katsel edukas ja asus 1:0 juhtima. Seejärel murdis Zverev vastase pallingu veel kahel korral.

Nii teises kui ka kolmandas setis sai otsustavaks üks servimurre. Cobolli kallutas teise seti enda kasuks seitsmendas geimis. Zverev napsas kolmandas setis võidu kümnendas geimis sooritatud murdega.

Neljandat setti alustas paremini Cobolli, kes pääses murde toel 3:1 eduseisu, aga lubas kuuendas geimis Zverevil seisu võrdsustada. Kuigi Cobolli murdis kohe vastu ja hoidis seejärel oma pallingut, siis suutis Zverev seisu siiski taas viigistada ning viis seti kiiresse lõppmängu, kus haaras 3:1 eduseisu. Cobolli ronis kaotusseisust välja nelja järjestikuse punktiga ja võitis lõpuks numbritega 7:5.

Zverev ei jätnud otsustavas setis Cobollile mingit võimalust. Ta alustas nelja järjestikuse geimivõiduga ning vormistas nelja tunni ja 16 minuti järel võidu teiselt matšpallilt.

Zverev servis kohtumise jooksul kuus ässa ja tegi üheksa topeltviga ning võitis esimeselt servilt 73 protsenti mängitud punktidest (Cobolli 64 protsenti). Maailma kolmas reket tõrjus vastase kaheksast murdepallis viis ja realiseeris ise 21 murdevõimalusest üheksa. Tema arvele kogunes 50 äralööki ja 54 lihtviga, Cobollil vastavalt 42 ja 65.

29-aastase sakslase jaoks on see karjääri esimeseks suure slämmi tiitliks. Ta mängis Prantsusmaa lahtiste finaalis ka tunamullu, kuid kaotas toona viiesetilises lahingus Carlos Alcarazile.

Lisaks sai Zverevist alles neljas meestennisist, kes võitnud karjääri jooksul suure slämmi tiitli, Masters-taseme ATP turniiri, ATP finaalturniiri ja olümpiakulla. Varem on sellega hakkama saanud Andre Agassi, Andy Murray ja Novak Djokovic.

Toimetaja: Henrik Laever

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