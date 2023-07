Murray ja Tsitsipase matš jäi öörahu tõttu šotlase juhtimisel pooleli

Mäng peatati kohaliku aja järgi kell 22.38, sest kohaliku omavalitsuse kehtestatud reeglite kohaselt on Wimbledonis lubatud mängida vaid kella 23-ni. Uuesti tulevad Murray ja Tsitsipas väljakule reedel.

Murray on kahekordne Wimbledoni võitja, viimati triumfeeris ta seal 2016. aastal. Esikümne mängijast sai Murray viimati jagu eelmise aasta juunis, kui alistas Stuttgardis murul just Tsitsipase. Juhul kui Murray ka nüüd kreeklase alistab, saab temast profitenniseajastu (ehk alates 1968. aastast) kaheksas mees, kes on slämmiturniiridel teeninud 200 võitu.

Reedel on peaväljakul esmalt kavas maailma esireketi Carlos Alcarazi matš prantslase Alexandre Mülleriga (ATP 84.) ning nende järel tulevad taas väljakule Murray ja Tsitsipas.

Lisaks jäi pooleli kaks matši väiksematel väljakutel, nende seas ka maailma kolmanda reketi Daniil Medvedevi kohtumine prantslase Adrian Mannarinoga (ATP 35.). Pimeduse tõttu katkestatud mängus juhib Medvedev 6:3, 6:3, 4:4.

Konkurentsist langes aga maailma üheksas reket, ameeriklane Taylor Fritz, kes juhtis rootslase Mikael Ymeri (ATP 59.) vastu 6:3, 6:2 ja murdis kohe ka kolmanda seti alguses, aga kaotas lõpuks kolmanda seti 3:6 ning järgnevad 4:6, 2:6.

See oli Ymeri karjääris esimene kord, kui ta on 0:2 kaotusseisust välja tulnud. Enne seda matši oli ta kümnel korral mänginud esikümne mängijatega, aga võitu polnud siiani saanud. Ühtlasi on Ymer 12-aastase vaheaja järel esimene Skandinaavia meestennisist, kes Wimbledonis kolmandass ringi jõudnud – viimati sai sellega hakkama tema kaasmaalane Robin Söderling.

Maailma kümnes reket, ameeriklane Frances Tiafoe jõudis aga settigi kaotamata kolmandasse ringi, teises ringis oli ta 7:6 (11), 6:4, 6:2 parem šveitslasest Dominic Strickerist (ATP 117.).