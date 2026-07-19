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Tsitsipas võitis 16-kuulise vahe järel taas ATP turniiri

Tennis
Stefanos Tsitsipas
Stefanos Tsitsipas Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Endine maailma kolmas reket Stefanos Tsitsipas lõpetas pika tiitlipõua, kui alistas Šveitsis Gstaadis toimunud ATP 250 turniiri finaalis Belgia tennisisti Raphael Collignoni 6:4, 6:7 (3), 6:3.

Maailma edetabelis 85. reale langenud Tsitsipas jättis selja taha pika nädala, kui tema viiest mängust Gstaadis ei veninud kolmesetiliseks ainult avaringi võit Ignacio Buse üle. Teises ringis rassis Tsitsipas kohaliku mehe Jerome Kymi vastu üle kahe ja poole tunni, kahetunnised olid ka laupäevane poolfinaal Aleksandr Ševtšenko ja pühapäevane finaal maailma edetabeli 42. mehe vastu.

"See on hull tunne. Elasin maratoni läbi ja see on olnud päris pikk nädal: olen viimastel päevadel mänginud hullumeelseid mänge. Igas mängus oli tunne, et see ei lõppe kunagi, aga kuidagi suutsin need kõik võita," oli Tsitsipas võidu järel õnnelik.

Tsitsipas võitis pühapäevases finaalis oma servilt 71 protsenti mängitud punktidest ja realiseeris oma 13 murdepallist viis, Belgia tennisistil õnnestus neljast murdepallist ära kasutada kaks. Viimati võitis kreeklane ATP tasandil turniiri 2025. aasta märtsis Dubais.

Gstaadi turniir tõstab Tsitsipase maailma edetabelis 55. kohale. "Lähen nüüd koju ja pean paar päeva puhkama: on olnud pikk nädal. Loodan USA-s parimaid võimalikke tulemusi näidata ja selleks pean olema võimalikult värske," tõdes Tsitsipas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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