Medvedev kordas Wimbledonis oma parimat tulemust, Alcaraz pääses ehmatusega

Medvedev läks kolmandas ringis vastamisi ungarlase Marton Fucsovicsiga (ATP 67.) ning võitis kolm tundi kestnud mängu 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Maailma kolmas reket tegi kahes esimeses setis kokku 21 lihtviga, kolmandas aga vaid kuus ning päästis kogu mängu peale viiest ungarlase murdepallist neli.

"Ta on väga keeruline vastane, kelle vastu mängida," tõdes Medvedev võidu järel. "Pärast avasetti hakkasin punktidel olema otsustavam, suutsin enda servil päästa murdepalle. Tahan siin hästi mängida - tulemusi vaadates on see mu kõige kehvem slämmiturniir ja olen motiveeritud seda muutma. Loodetavasti saan edaspidi näidata oma parimat tennist."

Tunamullune US Openi võitja mängib Wimbledonis kuuendat korda. Laupäevase võiduga kordas ta üle-eelmise aasta saavutust, kui jõudis samuti neljandasse ringi. Aasta varem jäeti turniir koroonapandeemia tõttu ära ning mullu ei lubatud Venemaa ega Valgevene mängijad Wimbledonis mängima.

Kaheksandikfinaalis jääb Medvedev ootama Jiri Lehecka ja Tommy Pauli vahelise mängu võitjat.

Maailma esireket Carlos Alcaraz võitis 25. asetusega Tšiili tennisisti Nicolas Jarry vastu avaseti 6:3, kaotas tund ja 15 minutit kestnud teise siis 6:7 (6) ning oli pärast 6:3 võidetud järgmist setti neljandas taga 0:3 ja 1:4. Hispaanlasel õnnestus seejärel kaks korda murda ning ta võitis neljanda seti 7:5.

Kogu kohtumine kestis lõpuks neli tundi, Alcaraz võitis oma esimeselt servilt 78 protsenti mängitud punktidest ning sooritas 30 lihtvea kõrval 41 äralööki.

Teises ringis kahekordse võitja Andy Murrayga ligi viis tundi väljakul rassinud Stefanos Tsitsipas (ATP 5.) sai laupäeval lihtsama tööpäeva, kui alistas serblase Laslo Djere (ATP 60.) nüüd kahe tunniga 6:4, 7:6 (5), 6:4.