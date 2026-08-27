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USA lahtiste segapaarismängus võidutsesid tšehhid

Tennis
Jakub Menšik ja Karolina Muchova
Jakub Menšik ja Karolina Muchova Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Tšehhi tennisistid Jakub Menšik ja Karolina Muchova saavutasid neljapäeva varahommikul karjääri esimese slämmivõidu, kui alistasid USA lahtiste segapaarismängu finaalis Flavio Cobolli ja Belinda Bencici.

Menšik ja Muchova võitsid finaalis avaseti 6:3, aga kaotasid teise seti 1:6. Otsustavas lõppmängus pääsesid tšehhid juhtima 4:1 ning enam eduseisu ei loovutanud, vormistades kolmanda matšpalliga 10:6 võidu. Muchova oli varasemalt üksikmängus slämmifinaali jõudnud kahel korral, aga polnud võitnud. Menšiki jaoks oli see karjääri esimene finaal.

"Ma ei oodanud, et me siin seisaks. Tulime siia turniirile lõbutsema ja segapaarismängu nautima, nüüd oleme võitjad," ütles Muchova.

Tšehhid alustasid oma turniiri võiduga prantslanna Kristina Mladenovici ja El Salvadori mehe Marcelo Arevalo üle, veerandfinaalis alistasid nad USA paari Emma Navarro - Tommy Paul. Poolfinaalis pidasid Muchova ja Menšik maha lahingu venelaste Mirra Andrejeva ja Andrei Rubljoviga, mille tšehhid võitsid 5:4 (6), 3:5, 11:9. "Ma ei ole seda varem teinud. Ei oodanud enne turniiri, et me selle võidame, aga väga lõbus oli. Nii on suurepärane USA lahtisi alustada," lisas Menšik.

Nii Muchova (WTA 7.) kui ka Menšik (ATP 18.) osalevad ka üksikmängus, mille põhiturniirid saavad hoo sisse järgmisel nädalal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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