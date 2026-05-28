44-aastane Serena Williams planeerib Wimbledoni eel tippsporti naasta

23-kordne slämmivõitja Serena Williams on rahvusvahelise meedia sõnul lähedal tagasitulekule ning võib tänavu mängida ka Wimbledoni üksikmänguturniiril.

Kuigi 44-aastane Williams pole ametlikult karjääri lõpetanud, esitas ta pärast 2022. aasta USA lahtistel saadud kaotust tennises puhtuse eest seisvale organisatsioonile ITIA (International Tennis Integrity Agency) avalduse, et ta eemaldataks testitavate sportlaste nimekirjast.

Mullu oktoobris palus Williams end aga taas nimekirja lisada, mis võimaldas tal alates selle aasta veebruari lõpust jälle ametlikel turniiridel osaleda. Nüüd kirjutab Inglismaa spordimeedia, et Williams on küsinud Wimbledoni slämmiturniiri eel peetava Queen's Clubi turniiri korraldajatelt wildcard'i, et koos 19-aastase Victoria Mbokoga paarismängus osaleda.

"Niipea, kui oma nime taas ITIA nimekirja lisad... võib-olla pole sa kindel, kas naased tippsporti, aga vähemalt mõtled sellele väga pingsalt," rääkis endine maailma esireket Andy Roddick kolmapäeval oma taskuhäälingus "The Served Podcast". "Ma usun, et me näeme teda Wimbledoni üksikmänguturniiril ja kuna tema õde Venus pole samuti ametlikult karjääri lõpetanud, usun, et ka see - õega Wimbledoni paarismängus osalemine - on tema jaoks motiveerivaks faktoriks," lisas ameeriklane.

"Praegusel hetkel oleksin ma rohkem üllatunud, kui ta [Serena Williams] ei naaseks veel vähemalt üheks turniiriks. Usun, et näeme teda profitennist mängimas. Loodan, et see juhtub!" sõnas 2003. aastal USA lahtised võitnud Roddick.