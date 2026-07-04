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Õed Williamsid loobusid paarismänguturniirist

Tennis
Serena Williams.
Serena Williams. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tennisetähtedest õed Serena ja Venus Williams otsustasid Wimbledoni naiste paarismänguturniiril mängimisest loobuda.

Williamsid teenisid Wimbledoni naispaarismängu turniirile erikutse ning loositi avaringis kokku Colombia-Argentina paariga Camila Osorio ja Solana Sierra, kellega oleksid pidanud mängima laupäeva õhtul. Kohtumine jäi paraku ära, sest Serena vigastas teisipäeval üksikmänguturniiri avaringis põlve.

"Mu süda valutab, sest pean paarismänguturniirist loobuma," kirjutas Serena ühismeedias mõned tunnid ette matši algusaega. "Võimalus veel kord Venusega koos mängida tähendas mulle väga palju. Tegin kõik endast oleneva, et olla valmis, kuid kahjuks ei ole minu põlv veel piisavalt heas seisus, et minna väljakule."

Serena ei täpsustanud postituses, kas ta kavatseb lähiajal mõnel turniiril osaleda, kuid vihjas, et väljakule naasmine on tõenäoline. On teada, et tema õde Venus osaleb juuli lõpus Washingtonis toimuval WTA 500 taseme turniiril ja augustis Torontos peetaval WTA kõrgeima kategooria turniiril.

Toimetaja: Henrik Laever

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