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Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

Tennis
Marketa Vondroušova
Marketa Vondroušova Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Tennis

Wimbledoni naisüksikmängu meister Marketa Vondroušova teenis dopingutestist keeldumise eest nelja aasta pikkuse võistluskeelu.

26-aastane tšehhitar ei esitanud proovi mullu 3. detsembril, kui dopinguametnik talle koju tuli. Tunnistuse andmisel sõnas Vondroušova, et otsustusprotsessi mõjutasid stress, kehv vaimne tervis ja mure oma tervise pärast.

Tennise puhtuse eest vastutava organisatsiooni ITIA tribunal aga otsustas, et testist keeldumisele pole veenvat õigustust ja nii sai endine maailma kuues reket võistluskeelu, mis kehtib 2030. aastani.

2023. aastal Wimbledoni võitnud ja 2019. aastal Prantsusmaa lahtiste finaali jõudnud Vondroušova pole õlavigastuse tõttu võistelnud alates jaanuarist, mil ta Adelaide'i turniirist selle tõttu loobus.

Mullu detsembris kirjeldas Vondroušova intsidenti dopinguametnikuga, mida ta nimetas "tõsiseks privaatsuse rikkumiseks". Tema sõnul saabus ametnik õhtul kell 20.15 ehk pärast ametlikku testimisakent ja nõudist kohest dopinguproovi andmist.

Aprillis teatas Vondroušova, et intsident leidis aset seetõttu, et ta oli pärast kuudepikkust füüsilist ja vaimset stressi jõudnud murdepunkti. "Mul on sellest väga raske rääkida, aga ma tahan teiega oma vaimse tervise osas aus olla," kirjutas mängija Instagramis.

"Olen pikka aega võidelnud vigastuste, pideva surve ja jätkuvate uneprobleemidega, mis on mind kurnanud ja muutnud mu hapraks. See kiskus mind aeglaselt rohkem alla, kui ma ilmselt ise tol ajal mõistsin."

"Aastatepikkune vihakõne ja ähvardused on mõjutanud seda, kui turvaliselt end omaenda ruumis tunnen," jätkas tšehhitar. "Kui keegi helistas hilisõhtul mu uksekella, ei tutvustanud ennast korralikult ega järginud protokolli - reageerisin kui inimene, kes oli hirmul. Sel hetkel oli oluline tunda end turvaliselt, mitte millestki hoiduda."

Vondroušova sõnas, et tal on diagnoositud äge stressreaktsioon ja üldistunud ärevushäire. "Sel hetkel varjutas hirm mu otsustusvõimet ja ma lihtsalt ei suutnud olukorda ratsionaalselt hinnata," jätkas ta ja viitas olukorrale, kuhu aastate eest sattus kaasmaalane ja samuti Wimbledoni meister Petra Kvitova.

Viimasele tungis tema enda kodus kallale noaga murdvaras ja vigastas tennisisti kätt. "Pärast Petraga juhtunut ei võta ma võõraid ukse taga kergelt," lisas Vondroušova. "Püüan tasapisi tagasiteed leida - nii väljakul kui ka väljaspool seda. Töötan endiselt selle nimel, et oma nime puhtaks pesta, aga samal ajal pean ka enda eest hoolt kandma."

Toimetaja: Siim Boikov

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