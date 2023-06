Tsitsipas sai üllatuskaotuse, Medvedev ja Zverev edasi

Eelmisel nädalal 's-Hertogenboschi turniiril teises ringis langenud Medvedev sel nädalal ei vääratanud, alistades serblase Laslo Djere (ATP 65.) kaks tundi ja 12 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:7 (7), 6:3. Veerandfinaalis läheb Medvedev vastamisi 8. asetatud Roberto Bautista Agutiga (ATP 23.), kes oli 7:5, 7:6 (2) parem Brandon Nakashimast (ATP 54.). Sealjuures on tegemist eelmise aasta veerandfinaali kordusega, toona võttis Medvedev kindla 6:2, 6:4 võidu.

9. asetatud Alexander Zverev sai 6:2, 6:4 jagu Denis Shapovalovist (ATP 27.) ning kohtub kaheksa parema seas Nicolas Jarryga (ATP 28.), kes lõpetas Stefanos Tsitsipase teekonna. Jarry teenis 7:6 (9), 7:5 võidu pisut vähem kui kahe tunniga.

Stefanos Tsitsipas' grass-court season so far:



❌ Lost his first match in Stuttgart to Richard Gasquet, 6-7(8) 6-2 5-7



❌ Lost his second match in Halle to Nicolas Jarry, 6-7(9) 5-7 pic.twitter.com/Dcb4spKeQQ