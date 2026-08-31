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Djokovic kaotas enam kui 20-aastase vahe järel slämmiturniiri avaringis

Tennis
Novak Djokovic
Novak Djokovic Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Aasta viimane suure slämmi tenniseturniir ehk USA lahtised meistrivõistlused algasid üllatusega, kui neljandana asetatud Novak Djokovic langes juba avaringis konkurentsist välja.

24-kordne slämmivõitja Djokovic (ATP 5.) pidi neli tundi ja 36 minutit kestnud kohtumises tunnistama argentiinlase Mariano Navone (ATP 49.) 7:6 (5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1 paremust.

See oli 39-aastasele Djokovicile alles kolmas kord slämmiturniiril avaringis kaotada ja viimati juhtus see enam kui 20 aastat tagasi – 2006. aasta Austraalia lahtistel. USA-s polnud ta varem kunagi enne kolmandat ringi kaotanud.

Djokovic polnud ilmselgelt füüsiliselt parimas vormis, ta oksendas mitu korda ja oli näha, et tal oli aeg-ajalt raske liikuda. Otsustavas setis jäi Djokovic 0:3 taha ja kui ta lõpuks tabloole sai ning fännid üritasid teda ergutada, tulid Djokovicil pisarad silma.

"Usun, et on ilmselge, et tundsin end väljakul kohutavalt," nentis Djokovic. "Paraku on see miski, mis on minuga pea kogu aasta kaasas käinud, et oksendan mängu ajal ja siis kogu keha annab alla, tekivad krambid ja valu. Tõsine probleem. Lõpus andis selg lihtsalt alla, siis õlg ja ma ei suutnud eduseisu ära kasutada. Olin neljandas setis murdega ees, aga tegelikult oli mul juba mängu neljandast geimist alates keeruline."

25-aastane Navone jõudis alles teist korda USA lahtistel teise ringi, teenides ühtlasi enda karjääri teise võidu esikümnemängija üle. "Uskumatu, see tähendab mulle väga palju," õhkas Navone. "Kahtlemata on see unistuse täitumine. Nüüd pean taastuma!"

Navone läheb teises ringis vastamisi Matteo Berrettini ja Stan Wawrinka vahelise kohtumise võitjaga.

Viis aastat tagasi USA lahtised võitnud Daniil Medvedev, kes on tänavusel turniiril seitsmendana asetatud, alustas kindla 6:4, 6:2, 6:4 võiduga prantslase Hugo Gastoni (ATP 91.) üle.

Lisaks Djokovicile kaotas avapäeval asetatud mängijatest britt Cameron Norrie, kes oli 29. paigutusega. Norrie (ATP 35.) jäi 7:6 (6), 2:6, 2:6, 3:6 alla prantslasele Luca van Assche'ile (ATP 40.). 19. asetatud norralane Casper Ruud loobus seljavalu tõttu turniirist, tema asemel pääses nn õnneliku kaotajana põhitabelisse prantslane Arthur Gea (ATP 87.).

Toimetaja: Maarja Värv

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