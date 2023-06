Kontaveit: on naiivne arvata, et sport ja poliitika saaksid lahus olla

Varasemalt neutraalset seisukohta hoida üritanud Arina Sabalenka (WTA 2.) ütles hiljuti, et ei toeta sõjategevust Ukrainas ning distantseeris end Aleksandr Lukašenko seisukohtadest. Eestlanna Anett Kontaveit (WTA 78.) ütles reedel, et on naiivne arvata, et sport ja poliitika saaksid lahus olla.

Kontaveit ütles, et tennisistid arutavad omavahel maailmas toimunut. "See on absoluutselt loomulik. See ei ole ainult poliitiline olukord, vaid sõda. Sõda, mis on tekitanud mängijate vahelistes suhetes pingeid. On naiivne arvata, et me teeme siin vaid sporti ja sel ei ole poliitikaga mingit pistmist," vahendas eestlanna sõnu Poola väljaanne sport.pl.

Kontaveit ütles, et valgevenelanna Arina Sabalenka võib küll arvata, et sport ja poliitika ei ole ühendatud, kuid tegelikkuses nii ei ole. "Võib-olla [Sabalenka] tõesti arvab nii. Aga sel pole mingit pistmist reaalsusega ja sellega, kuidas elu väljaspool treeninguid välja näeb," ütles eelmisel aastal maailma edetabelis teisele reale tõusnud eestlanna.

Kontaveit ütles, et mõistab Ukraina tennisiste, kes sooviksid näha Venemaa ja Valgevene võistlejate eemaldamist, kuid see otsus ei ole mängijate teha. "Mängijatena ei ole meil selle üle mingit kontrolli. See ei muuda midagi, kas ma nõustun või ei. Aga saan öelda, et mõistan täielikult, miks ukrainlastel selline ootus on," ütles eestlanna.

"Sellistes tingimustes on väga keeruline võistelda. Loomulikult on Ukraina mängijatel kõige raskem, aga teistel mängijatel pole ka kerge. Me muretseme oma perekondade pärast, endi pärast, tuleviku pärast," lisas Kontaveit.

Nii Kontaveit kui ka Kaia Kanepi langesid Prantsusmaa lahtiste turniiril avaringis konkurentsist. Kanepi osales ka paarismängus, kus mängis koos venelanna Angelina Gabujevaga.

Arina Sabalenka: ma ei toeta sõda

Valgevenelanna Arina Sabalenka (WTA 2.) loositi Prantsusmaa lahtiste slämmiturniiril avaringis kokku ukrainlanna Marta Kostjukiga. Sabalenka ütles enne nende kohtumist, et soovib sporti ja poliitikat lahus hoida.

"Ma ei taha oma energiat sellise asja peale kulutada," ütles Sabalenka. "Kui ta mind vihkab, siis see on okei. Ma ei saa sinna midagi parata. On inimesi, kes mind armastavad; on inimesi, kes mind vihkavad. Kui ta mind vihkabki - mina ei tunne tema suhtes midagi sellist," ütles maailma teine reket.

Kostjuk vastas talle päev hiljem ning ütles, et ei austa valgevenelanna otsust enda mõjuvõimu maailma teise reketina mitte kasutada. "Tennis ei ole minu jaoks ainult eneseareng, raha, mugavused ja pere aitamine. Põhiline asi on võimalus midagi muuta, midagi paremaks teha. Pärast seda turniiri võib Sabalenkast selle populaarse spordi number üks saada. Aga ta keeldub sellega kaasnevast platvormist ja mõjuvõimust. Mis sõnumi see maailmale saadab?" sõnas Kostjuk.

"Me räägime sellest, et inimesi mõrvatakse ja vastuseks kuuleme, et jätke poliitika spordist välja. Sõda ei vali, kas oled sportlane või mitte. Samuti ei vali see, kas see tuleb sinu koju," lisas ukrainlanna, kes pidi avaringis Sabalenka 6:3, 6:2 paremust tunnistama.

Sabalenka loobus turniiril pressikonverentsidest, tuues põhjenduseks oma vaimse tervise säästmise, aga talitas veerandfinaalis ukrainlanna Elina Svitolina alistamise järel teisiti.

"Ma ei taha, et minu riik oleks üheski konfliktis. Ma ei toeta sõda," sõnas Sabalenka. "Ma ei toeta sõda, mis tähendab, et ma ei toeta hetkel ka Aleksandr Lukašenkot."

Sabalenka jõudis Prantsusmaa lahtistel poolfinaali, kus pidi tšehhitari Karolina Muchova (WTA 43.) 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5 paremust tunnistama.