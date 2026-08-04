Sabalenka toetab WTA uut geneetilise soo testimise korda: see on õiglane

Maailma esireket Arina Sabalenka ütles enne Toronto WTA 1000 turniiri, et toetab WTA hiljuti kehtestatud kohustuslikku geneetilise soo testimise korda, sest tema hinnangul aitab see tagada naiste tennises ausa konkurentsi.

WTA teatas juulis, et alates 21. juulist peavad kõik mängijad läbima ühekordse geneetilise testi, mille käigus kontrollitakse SRY-geeni olemasolu. Tegemist on DNA osaga, mida leidub tavaliselt Y-kromosoomis.

Toronto turniiri eel peetud pressikonverentsil küsiti Sabalenkalt, mida ta uuest reeglist arvab. Valgevenelanna sõnul on tegemist õige otsusega.

"Minu arvates on väga oluline säilitada meie tuuril õiglus. On ilmselge, et bioloogiliselt on mehed palju tugevamad kui naised, seega ei oleks naiste jaoks õiglane võistelda bioloogilise mehe vastu," ütles Sabalenka.

Ta lisas, et mõistab, miks otsuse tegemine aega võttis, ning toetab uut korda täielikult.

"Kui nad tahavad meid kõiki testida, siis teen seda hea meelega. Minu arvates on see õiglane," sõnas maailma esireket.

Sabalenka naaseb sel nädalal võistlusväljakule pärast Wimbledoni. Toronto WTA 1000 turniiril on ta esimese asetusega ning kohtub teises ringis jaapanlanna Moyuka Uchijimaga. Tänavu on Sabalenka võitnud Brisbane'i, Indian Wellsi ja Miami turniiri ning jätkab maailma edetabeli liidrina.