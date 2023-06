Ajakirjanike ette ilmunud Sabalenka: ma ei toeta sõda

Prantsusmaa lahtistel poolfinaali jõudnud valgevenelanna ei ilmunud kahe eelmise mängu järel ajakirjanike ette, tuues põhjenduseks oma vaimse tervise säästmise, aga talitas veerandfinaalis ukrainlanna Elina Svitolina alistamise järel teisiti.

"Ma ei taha, et minu riik oleks üheski konfliktis. Ma ei toeta sõda," sõnas Sabalenka. "Ma ei toeta sõda, mis tähendab, et ma ei toeta hetkel ka Aleksandr Lukašenkot."

Teadupärast on Valgevene agressor Venemaa liitlane ja Valgevene territooriumil paiknevad Venemaa väed.

Sabalenka rääkis täpsemalt ka sellest, miks ta eelnevalt pressikonverentsile ei ilmunud. "Ma tunnen end sellepärast tõeliselt halvasti. Ma ei suutnud magada. Kõigi nende halbade mõtete juures ei suutnud ma uinuda. Ma tundsin end tõeliselt halvasti, et siia ei tulnud," lausus ta.

"Ma ei kahetse otsuseid. Ma tundsin lugupidamatust ja tundsin end väga halvasti. Suure slämmi turniiril on niigi palju pingeid ja ma lihtsalt soovisin keskenduda iseendale ja oma mängule. Ma tõesti loodan, et mõistate mu tundeid. Ma tean, et austan teid kõiki. Te võite kõike küsida. Te saate kogu info."

"Aga oma viimasel pressikonverentsil tundsin, kuidas minu pressikonverentsist sai poliitiline šõu ja ma pole poliitikas ekspert," jätkas Sabalenka. "Ma olen lihtsalt tennisemängija."

Kui Sabalenka võitis jaanuaris Austraalia lahtised, sõnas Lukašenko, et inimesed teavad tema päritolumaad sõltumata sellest, et sanktsioonide tõttu mängivad Venemaa ja Valgevene tennisistid nö neutraalse lipu all.

Sabalenka on varem Lukašenkoga kohtunud, aga ei ole seni sõja kohta seisukohta avaldanud. "Me mängisime Valgevenes palju Föderatsioonide karikaturniiri [praegune Billie Jean Kingi karikaturniir] mänge. Ta jälgis meie mänge ja tegi meiega pärast pilti. Neil aegadel ei juhtunud Valgevenes, Ukrainas või Venemaal midagi halba."

Pärast teisipäevast avaldust sõja kohta uurisid ajakirjanikud lisaks, kas ta tunneb end nüüd turvaliselt. "Jah tunnen," vastas Sabalenka. "Tõenäoliselt seetõttu, et lülitasin end mõneks päevaks välja ja mul oli aega, et end kokku võtta. Seetõttu tunnen end turvalisemalt. Ja keegi ei pane mulle sõnu suhu - see on veel üks põhjus."