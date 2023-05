Stephens alistas Pliškova kahes setis, Kvitova langes konkurentsist

Endiste maailma esikolmikusse kuulunud mängijate kohtumine vältas tunni ja 26 minutit. Stephens ei teinud ühtegi topeltviga, kuid Pliškova tegi kuus. Stephens lõi matši vältel 19 äralööki ning tegi kümme lihtviga, Pliškova sai hakkama 16 äralöögiga ning tegi lausa 31 lihtviga.

Stephens on nüüd Pliškovaga vastasseisus võitnud kuuest kohtumisest viis ning kohtub selle aasta Prantsusmaa lahtiste teises ringis võitjaga paarist Varvara Gratševa (WTA 41.) - Dalma Galfi (WTA 98.)

Sel sajandil on Prantsusmaa lahtiste põhiturniiril Stephensist võitnud enam mänge vaid Serena Williams ning Venus Williams. 2018. aasta turniiril jõudis Stephens finaali, kuid pidi seal Simona Halepi paremust tunnistama.

33 - This Century, only Serena Williams (64) and Venus Williams (40) have won more main draw matches at the Roland Garros than Sloane Stephens (33) among American female players. Feeling.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/r1vb1HZFbT — OptaAce (@OptaAce) May 29, 2023

Maailma 10. reket Petra Kvitova langes avaringis konkurentsist, kui pidi itaallanna Elisabetta Cocciaretto (WTA 44.) 6:3, 6:4 paremust tunnistama. Võit maailma esikümne mängija vastu on 25-aastase Cocciaretto karjääri suurim võit ning ühtlasi ka tema esimene Prantsusmaa lahtiste põhiturniiril.

"On au siin väljakutel mängida ja seda Petra Kvitova vastu teha. Ta on üks mu iidolitest, ma kasvasin teda telerist vaadates. See on mu elu parim võit suurepärase mängija vastu," ütles itaallanna pärast märgilist võitu.

Lisaks Kvitovale langesid konkurentsist veel maailma 11. reket Veronika Kudermetova ning 12. reket Belinda Bencic. Kudermetova pidi tunnistama slovakitari Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100.) 6:3, 6:1 paremust, Bencic kaotas 3:6, 6:2, 4:6 venelanna Elina Avanesjani vastu.

When you just seal the win against the No.10 seed, your first one in the #RolandGarros main draw



Cocciaretto d. Kvitova 6-3, 6-4 pic.twitter.com/9yTgCDVx2k — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

Esmaspäeval pääses avaringist edasi ka teine endine finalist, kui raskest põlvevigastusest naasev Anastassija Pavljutšenkova (WTA 333.) avaringis tsehhitari Linda Fruhvirtova (WTA 59.) 6:2, 6:2 alistas.

Tunni ja 12 minutit kestnud matšis tegi Fruhvirtova 11 topeltviga, 2011. aastal slämmiturniiril finaali jõudnud Pavljutšenkova lõi kohtumise lõpuks vastase kaheksa äralöögi vastu 25 äralööki.

Endine maailma kolmas reket, ukrainlanna Elina Svitolina (WTA 192.), kes võidutses laupäeval Strasbourgis peetud WTA 250 kategooria tenniseturniiril, jätkas võidukat hoogu ka Prantsusmaa lahtistel, kui lülitas avaringis konkurentsist itaallanna Martina Trevisani (WTA 24.). Svitolina vajas itaallanna 6:2, 6:2 alistamiseks vaid kaht setti.

Tšehhitar Marketa Vondroušova (WTA 60.) alistas enda avaringi kohtumises ameeriklanna Alycia Parksi (WTA 45.) 6:4, 6:0. Vondroušova kohtub teises ringis Darja Kasatkinaga (WTA 9.), kes alistas turniiri avapäeval sakslanna Jule Niemeieri.

Maailma viies reket Caroline Garcia nägi kaks tundi ja 41 minutit vaeva, kuid alistas lõpuks hiinlanna Xiyu Wangi (WTA 64.) 7:6 (4), 4:6, 6:4 ning kohtub turniiri teises ringis venelanna Anna Blinkovaga (WTA 56.).

Lätlanna Jelena Ostapenko pääses samuti avaringist edasi, kui alistas esmaspäeva hilisõhtul 6:3, 7:5 tšehhitari Tereza Martincova.

Eestlannad Kaia Kanepi (WTA 74.) ja Anett Kontaveit (WTA 78.) langesid esmaspäeval avaringis konkurentsist välja.