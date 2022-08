Valgevenelannal ei lubata Ukraina heaks mängida

USA lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad koguvad kogu turniiri vältel abi Ukrainale. Aktsiooni "Tennis Plays for Peace" juhatab New Yorgis sisse tipptennisistide näidisturniir, kus algselt pidi kaasa tegema ka valgevenelanna Viktoria Azarenka, kuid pärast ukrainlaste kriitikanooli ta seda siiski ei tee.

USA tenniseliit (USTA) teatas mõned nädalad tagasi, et nende eesmärk on kogu turniiri vältel Ukraina heaks raha koguda ja avalöögina planeeriti näidisturniiri Ukraina iseseisvuspäeval. Osalejatena käidi välja maailma esireket Iga Swiatek, noor USA täht Coco Gauff, Hispaania tipp Rafael Nadal, seitsmekordne slämmivõitja, kunagine esireket John McEnroe ja mitmed teised, nende seas ka kahekordne slämmivõitja Azarenka. Üritust välja kuulutades avaldas USTA lootust, et ka ukrainlased löövad näidisturniiril kaasa.

Venemaa sõja vastu kõige häälekamalt sõna võtnud ukrainlanna Marta Kostjuk aga teatas esmaspäeval, et kui näidisturniiril osaleb ka Azarenka, kes on Venemaa liitlase Valgevene esindaja, siis tema seal mängida ei kavatse. "Muidugi sain kutse, ilmselt kõik meie mängijad said. Aga kui mina ja Lesia Tsurenko kuulsime, et seal osalevad ka mängijad Venemaalt või Valgevenest, ütlesin kohe, et mina kaasa ei tee," rääkis Kostjuk. "Esiteks, keegi ei küsinud ukrainlastelt, kas me tahame neid mängijaid seal näha, kedagi ei huvitanud see. Jutt käib Ukraina iseseisvuspäevast, aga see ei huvita kedagi, mis ukrainlased mõtlevad? Teiseks, ma ei saa aru, miks nad kutsusid Azarenka. Ta pole meid kuidagi aidanud. Ta ei ole minuga isegi suhelnud. Võib-olla ma pole tema jaoks piisavalt nähtav, sest mul pole nii hea edetabelikoht ja minuga ei sobi rääkida. Aga ma olen sõja algusest kogu aeg sõna võtnud ja olnud nähtav."

"Nii et ma ei mõista, miks teda kutsuti ja miks ta üldse nõus oli," jätkas Kostjuk. "Teades, milline läbisaamine tal meie kõigiga on. Tal pole meist kellegagi häid isiklikke suhteid."

Näidisturniiri toimumispäeval teatas USTA, et Azarenka siiski ei mängi. "Viimase 24 tunni jooksul oleme hoolikalt arutanud ja pidanud nõu kõikide osapooltega, Viktoria Azarenka ei osale meie näidisturniiril," seisis USTA avalduses. "Vika on mängijate seas tugev liider ja hindame tema soovi kaasa lüüa, aga arvestades käimasolevat konflikti ja Ukraina mängijate tundlikkust, usume, et see on õige otsus."

Aktsiooni "Tennis Plays for Peace" taga on kõik seitse tenniseorganisatsiooni: WTA, ATP, rahvusvaheline tenniseliit ITF ning kõik neli slämmiturniiri. Praeguseks on kogutud üle ühe miljoni dollari humanitaarabiks Ukrainale, US Openi ajal loodetakse koguda veel vähemalt kaks miljonit dollarit.