Tamla: Kontaveidil hakkas vana vigastus tunda andma

Malõgina (WTA 374.) pidi mängupäeva esimeses üksikmängus tunnistama Grammatikopoulou (WTA 202.) 6:2, 6:4 paremust. Teises üksikmängus läks varasem maailma teine reket Anett Kontaveit (WTA 69.) vastamisi Despina Papamichailiga (WTA 131.) ning sai 2:6, 4:6 kaotuse.

"Elena vastane oli tugev, aga hea mängu korral võidetav. Kahjuks Elena oma parimat mängu näidata ei suutnud ja tegi otsustavatel hetkedel ning enda geimpallidel liiga palju lihtvigu," ütles Tamla. "Anett oli enda mängus kindlasti favoriit, aga kohe mängu alguses hakkas vana vigastus jälle tunda andma ning ei saanud mängida oma mängu."

Oktoobrist alates on Kontaveiti häirinud seljavalu, vigastuse täpsemaks nimetuseks on lülisamba nimmediskide degeneratiivsed muutused ja vasaku reie lähendajate varasema trauma tõttu üles ärritamine. Märtsi alguses ütlesid Kontaveit ja ortopeed Mihkel Mardna, et see on vigastus, millest päris vabaks sportlane karjääri jooksul ei saa, kuid mida on terapeutiliste harjutuste abil võimalik kontrolli all hoida.

"See turniir on minu jaoks omamoodi testiks, sest mängin esimest korda pärast paarikuulist pausi. Siiani on kõik hästi läinud, selg pole ennast mängudes tunda andnud. See teeb mind õnnelikuks," rääkis Kontaveit Portugalis teisipäevasel pressikonverentsil.

Kreekale allajäämine tähendas, et Eesti jätkab II tugevusgrupis, Kreeka aga tõusis esimesse gruppi. "Kindlasti pettumus, et Kreekale kaotasime, aga selline see sport on," nentis Tamla. "Tegu on väga pika ja nii füüsiliselt kui ka vaimselt raske võistlusformaadige. Arvan, et nädala kokkuvõttes oli kogu naiskond siiski suhteliselt tubli. Võitsime mitu mängu kaotusseisust ja mängida said kõik viis võistkonnaliiget. Paneksin Eesti naiskonnale sel aastal hindeks 4+ ehk hea."