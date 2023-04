Kontaveit kaotas kahes setis ja Eesti jäi Kreekale play-off'is alla

Malõgina (WTA 374.) pidi mängupäeva esimeses üksikmängus tunnistama Grammatikopoulou (WTA 202.) 6:2, 6:4 paremust.

Teises üksikmängus läks varasem maailma teine reket Anett Kontaveit (WTA 69.) vastamisi Despina Papamichailiga (WTA 131.) ning sai 2:6, 4:6 kaotuse.

Kontaveidil õnnestus seitsmest murdepallist realiseerida kaks, Papamichail kasutas kuuest murdepallist ära viis. Eestlanna võitis oma esimeselt servilt 47 protsenti (17/36) mängitud punktidest, matš kestis täpselt poolteist tundi.

Greece, even without Maria Sakkari, gets promotion to @BJKCup Group 1 after beating Estonia 2-0.



Big 6-2, 6-4 win for Despina Papamichail over Anett Kontaveit! pic.twitter.com/uv1ue4U5mL