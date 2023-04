Kanepi, Malõgina, Koskel ja Lajal tõusid edetabelites

ATP edetabeli järgi on meeste arvestuses Mark Lajal 341. kohal, Kristjan Tamm langes neli kohta ja asetseb nüüd 655. real, Daniil Glinka kukkus seitse kohta ja on maailmas 787. real.

Maailma esireketina jätkab serblane Novak Djokovic, kes naasis eelmisel nädalal pärast kuuajalist eemalolekut Monte Carlos toimunud turniiril, kuid pidi turniiri teises ringis tunnistama Lorenzo Musetti paremust. 19-aastane Carlos Alcaraz asetseb edetabelis teisel kohal, Stefanos Tsitsipas langes kolmandalt kohalt viiendale, tema asemel tõusis kolmandaks norralane Casper Ruud ja neljanda koha võttis sisse Daniil Medvedev.

Naiste arvestuses jätkab Eesti esireketina Kaia Kanepi, kes tõusis eelmise nädala edetabeliga võrreldes ühe koha võrra 63. kohale. Anett Kontaveit säilitas edetabelis 69. koha.

Elena Malõgina tõusis kaks kohta ja asetseb nüüd maailma edetabelis 372. real, Maileen Nuudi kukkus kuue koha võrra 574. asetusele, Anet Koskel parandas enda asetust kahe koha võrra ja on maailma 978. reket. Katriin Saar on edetabelis 1142. real, Ingrid Neel on 1319. real

Naiste edetabeli esimese 53 mängija seas muudatusi ei juhtunud, esireketina jätkab Iga Swiatek, kellele järgnevad Arina Sabalenka, Jessica Pegula, Ons Jabeur ja Caroline Garcia.