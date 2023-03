Kontaveit seljavigastusest: päris vabaks ma sellest ilmselt enam ei saa

"Minu vigastus täpsemalt on lülisamba nimmediskide degeneratiivsed muutused ja vasaku reie lähendajate varasema trauma tõttu üles ärritamine. Ravin seda spetsiaalharjutuste ja füsioteraapiaga, mind aitavad [füsioterapeudid] Toms Zvonkovs ja Lauri Ott," selgitas Kontaveit meiliintervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele.

"See on miski, millest ma päris vabaks ilmselt enam ei saa. Aga seda on võimalik (loodetavasti) piisavalt hästi kontrolli all hoida, et saaksin edasi ilma valuta mängida," tunnistas Kontaveit.

"See jääb sportlasi karjääri lõpuni saatma," tõdes ka ortopeed Mihkel Mardna. "Seda aitavad kontrolli all hoida spetsiaalsed terapeutilised harjutused, mida tuleb igapäevaselt teha - keha tüvelihaste ehk kõhu ja seljalihaste treening. See ei välista veel tippspordi tegemist, aga nõuab väga hoolikat harjutuste jälgimist ja võibolla ka treeningute korrigeerimist."

Endine maailma teine reket loodab võistlustulle naasta aprilli keskel Portugalis toimuval Billie Jean King Cupil (endine Föderatsioonide karikaturniir).