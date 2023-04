Vigastuspausilt naasnud Kontaveit: praegu on tähtis mängurütm tagasi saada

Eesti kindlustas võidu üksikmängudega, kui Elena Malõgina (WTA 374.) alistas kindlalt 6:1, 6:0 Suzanie Pretoriuse ja kahekuuliselt vigastuspausilt naasnud Anett Kontaveit (WTA 69.) oli 6:1, 6:2 parem LAV-i esinumbrist Isabella Krugerist (WTA 365.).

"Eks esimesel mängul üle pika aja on alati natukene närv sees, kuid ma arvan, et sain korralikult hakkama," rääkis Kontaveit pärast mängu. "Võib-olla lõpus oli korraks rabedam hetk, aga üldiselt oli okei. Kindlasti oli asju, mida oleks tahtnud paremini teha, aga praegu on tähtis mängurütmi tagasi saada ja uuesti harjuda võistlemisega. Keset hooaega on mitu kuud pausi olnud, ei saa kohe oodata ideaalset mängu. Mul on hea meel, et Eesti sai kindla võidu, see on meile kindlasti positiivne algus," lisas endine maailma teine reket.

"Enne Billie Jean King Cupi treenisin Marbellas liival, seal olid ideaalsed tingimused, sain hästi treenida ning valmistuda käesolevaks turniiriks. Nende mängudega selgub, kuidas selg vastu peab, aga praegu esimese mänguga midagi valutama ei hakanud ja loodetavasti läheb järgmiste mängudega samamoodi," sõnas Kontaveit, kelle sõnul on tal järgmisena plaanis mängida Madridis ja Roomas ning seejärel Prantsusmaa lahtistel.

Paarismängus alistasid Maileen Nuudi ja alates sellest kuust Eesti lipu all mängiv Ingrid Neel Pretoriuse ning Naledi Manyube 6:1, 6:1. Neel, kelle vanavanemad põgenesid 1944. aastal Saaremaalt USA-sse, paikneb paarismängus maailma edetabelis 77. kohal.

"Tundsin ennast oma esimeses mängus Eesti eest väga mugavalt," kinnitas Neel. "On väga mõnus tunda võistkonna toetust. Nautisin tänast mängu Maileeniga, meie stiilid täiendavad teineteist ja temaga on hea koos mängida, Samuti andis Märten [Tamla] kaptenina pingilt meile head energiat ja taktikalist tuge. Ootan juba järgnevaid päevi!"

Tamla sõnul tegi Eesti naiskond hea esituse ja Lõuna-Aafrika Vabariik oli hea vastane, kelle vastu turniiri alustada. "Elena alustas natukene närviliselt ja ei leidnud mängu alguses head rütmi. Alates seisult 1:1 suutis ta oma rütmi leida, taset tõsta ning kindlalt mängu enda kasuks pöörata," võttis ta avamatši lühidalt kokku.

"Anetil esimene mäng pärast vigastust ja ta oli samuti alguses natukene närviline, aga samuti suutis oma paremuse kindlalt maksma panna. Paarismängus said Ingrid ja Maileen pingevabalt mängida ja näitasid väga head mängu. Kosovo vastu tuleb teisipäeval kindlasti raskem matš," tõdes Tamla.