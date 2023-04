Seljavigastus pole Kontaveiti Portugalis seni häirinud

Kontaveit naasis Portugalis esmaspäeval kaks kuud kestnud vigastuspausilt 6:1, 6:2 võiduga Lõuna-Aafrika Vabariigi esinumbri Isabella Krugeri (WTA 365.) üle, teisipäeval alistas eestlanna Kosovo esireketi Arlinda Rushiti (WTA 470.) 6:1, 6:1. Eesti on mõlemad mängud võitnud, kolmapäeval kohtutakse Iirimaaga.

Oktoobrist alates on Kontaveiti häirinud seljavalu, vigastuse täpsemaks nimetuseks on lülisamba nimmediskide degeneratiivsed muutused ja vasaku reie lähendajate varasema trauma tõttu üles ärritamine. Märtsi alguses ütlesid Kontaveit ja ortopeed Mihkel Mardna, et see on vigastus, millest päris vabaks sportlane karjääri jooksul ei saa, kuid mida on terapeutiliste harjutuste abil võimalik kontrolli all hoida.

"See turniir on minu jaoks omamoodi testiks, sest mängin esimest korda pärast paarikuulist pausi. Siiani on kõik hästi läinud, selg pole ennast mängudes tunda andnud. See teeb mind õnnelikuks," rääkis Kontaveit Portugalis teisipäevasel pressikonverentsil.

"Arvan, et see on perfektne viis võistluskarusselli naasmiseks. Mulle meeldib meie võistkonnatunnetus ja mul on alati hea meel Eestit esindada. Olen õnnelik, et otsustasin siin mängida ja nädal on siiani lõbus olnud," kinnitas Kontaveit.

Endine maailma reket enda sõnul võistlustulle naastes erilist pinget ei tunne. "Võtan siin matši korraga, keskendun igale vastasele eraldi. Ma ei mõtle ühelgi turniiril liiga pikalt ette, see võtab samuti pingeid maha," sõnas ta.

"Viimane aasta on tervisele mõeldes minu jaoks olnud üsna keeruline. Nüüd on eesmärk tervena püsida. Olen maailma edetabelis langenud, aga tean, et kui mängin hästi, on mul kõigi vastu võimalus. Loodan, et mul õnnestub mängida sajaprotsendiliselt," lisas Kontaveit.