Väljakule naasnud Kontaveit kindlustas Eesti tennisenaiskonnale võidu

Eesti kindlustas võidu üksikmängudega, kui Elena Malõgina (WTA 374.) alistas kindlalt 6:1, 6:0 Suzanie Pretoriuse ja vigastuspausilt naasnud Anett Kontaveit (WTA 69.) oli 6:1, 6:2 parem LAV-i esinumbrist Isabella Krugerist (WTA 365.). Kontaveit oli teises setis 5:0 ees, aga Kruger suutis päästa viis matšpalli ja vahet vähendada. Kuuendal matšpallil tõi Kontaveit Eestile siiski võidu.

Paarismängus tulid Eesti eest väljakule Maileen Nuudi ja sellest kuust Eesti lipu all mängiv Ingrid Neel, kes paikneb paarismängus maailma edetabelis 77. kohal. Pretorius - Naledi Manyube alistati 6:1, 6.1.

Märten Tamla juhendatav Eesti kuulub turniiril B-gruppi koos Leedu, Gruusia, Iirimaa, Kosovo ja LAV-iga. Alagrupist pääseb edasi kaks paremat, kes hakkavad pidama mänge kõrgemasse divisjoni tõusmise nimel. Turniiri kaks kehvemat naiskonda kukuvad astme võrra allapoole.

Anett Kontaveit, who was world number 2 less than a year ago but is now outside the top 60, comes back to the tour with a nice @BJKCup win:



6-1, 6-2 over Isabella Kruger (365) to clinch the win for Estonia in this round robin tie vs. South Africa.



Nice to see her back! pic.twitter.com/2BS0wzmOzT