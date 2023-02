Kontaveit kinnitas vigastuspausi: olen oktoobrist alates valuga võidelnud

Kontaveit alustas mullu hilissuvel US Openi slämmiturniiri teise asetusena, kuid aasta lõpus hakkas teda segama seljavigastus. Pärast Tallinna WTA turniiri on ta seitsmest mängust võitnud kaks, sealjuures piirdus ta kuu aja eest Austraalia lahtistel kahe mänguga. Esmaspäeval kinnitas eestlanna oma Instagrami konto vahendusel, et peab taas pidama vigastuspausi.

"Aasta algus on minu jaoks olnud keeruline. Alates eelmise aasta oktoobrist on seljavalu end tunda andnud suuremas osas minu matšidest. Olen üritanud abi leida ja treenida nii palju kui võimalik, aga mingil põhjusel on see iga kord mängima minnes naasnud," alustas Kontaveit esmaspäevast postitust.

"Seetõttu olen otsustanud mõned nädalad vabaks võtta, mis kahjuks tähendab, et pean Doha ja Dubai turniirid vahele jätma. Teen oma tiimiga koostööd, et end võimalikult palju aidata ja loodan väga, et olen märtsis Indian Wellsi ja Miami turniirideks valmis," lisas Kontaveit.