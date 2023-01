Marten Liiv pronksmedalist: kõik õnnestus plaanipäraselt

"Olen väga-väga rahul, kõik võistlused olid stabiilselt head. Jõudsin igal distantsil pjedestaalile. Pärast esimest päeva oli selline tunne, et tõesti on võimalik medal võita ja täna tuli see ära vormistada. Tegin enda poolt selleks kõik, mida pidin tegema," rääkis Liiv.

"Teadsin, et vahed on väiksed, eriti (neljanda koha saanud - toim) Kai Verbijga. Teadsin, et pean endast maksimumi andma, tehniliselt hästi sõitma ja vigu vältima. Kõik õnnestus plaanipäraselt."

"Enne võistlust teadsime, et hollandlased on peamised favoriidid. Lisaks ka üks Itaalia uisutaja, kes tuli EM-ile n-ö esinumbrina, aga ta läks 1000 m distantsil alt. Avapäeva 1000 m distantsil kaotas ta mulle 0,7 sekundit ja siis oli teada, et tema on suurest mängust väljas. Pärast avapäeva oli teada, et neli meest otsustavad laupäeval medalivõitjad," lisas Liiv.