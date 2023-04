Mõõnav Kanepi loovutas edetabelis viis kohta

Kaia Kanepi langes tennise WTA edetabelis eelmise nädalaga võrreldes viie koha võrra ja on nüüd 64. kohal. Vigastuspausil viibiv Anett Kontaveit püsis 69. kohal.

Kanepi piirdus USA-s Charlestonis toimunud turniiril avaringiga, kui pidi tunnistama maailma 90. reketi Madison Brengle'i 3:6, 4:6 paremust. 37-aastane eestlanna on kaotanud kuus mängu järjest.

27-aastane Anett Kontaveit püsib 69. kohal, Elena Malõgina langes 374. kohale, Maileen Nuudi tõusis 15 kohta ja on nüüd 568. positsioonil. Anet Koskel on maailmas 980. positsioonil, Katriin Saar 1141. ning Ingrid Neel 1310. positsioonil.

Edetabeli esikolmikus muutusi ei olnud ning Iga Swiatek jätkab esireketine, talle järgnevad Arina Sabalenka ja Jessica Pegula. Charlestonis turniirivõidu pälvinud tuneeslanna Ons Jabeur tõusis neljandaks, Caroline Garcia viiendaks.

ATP edetabeli järgi on meeste arvestuses Mark Lajal 343. kohal. Kristjan Tamm on 652. positsioonil, Daniil Glinka on 778. positsioonil.

Maailma esireketiks tõusis Novak Djokovic, kes naaseb sel nädalal Monte Carlos võistlusareenile. 19-aastane Carlos Alcaraz langes maailma edetabelis teisele kohale, Stefanos Tsitsipas on kolmas, esikolmikule järgnevad Daniil Medvedev ja Casper Ruud.