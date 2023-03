Kanepi Eesti tennisenaiskonnaga Portugali ei lenda

Praegune Eesti esireket, maailma edetabelis 57. real olev Kaia Kanepi Eesti koondist Portugalis ei esinda.

"Meil oli Kaiaga läbi räägitud, et kui tal kalender võimaldab, siis ta tuleb ja kui tal Indian Wellsi ja Miami turniirid kehvasti lähevad, on tal vaja minna Charlestoni WTA turniirile punkte kaitsma. Nii kahjuks läkski - ta kaotas mõlemal turniiril avaringis," rääkis Eesti naiskonna kapten Märten Tamla Delfi Spordile.

Kanepi asemel pääses naiskonda 16-aastane Laura Rahnel, kes hoiab ITF-i juunioride maailma edetabelis 327. kohta. Portugalis kavatseb mitmekuulise vigastuspausi lõpetada endine maailma teine reket Anett Kontaveit, kes käis viimati platsil 8. veebruaril Abu Dhabis.

Esimest korda on Eesti naiskonnas 24-aastane maailma 85. paarismängija Ingrid Neel, kel on nii USA kui ka vanaema kaudu Eesti kodakondsus. Ligi aasta aega kestnud paberimajandus on lõpule jõudmas ning 10. aprillil peaks saama Neel ka ametlikult Eesti eest mängida, kirjutab Delfi.

Kellega Eesti Portugalis saviliivaväljakutel mängib, selgub mõned päevad enne turniiri.