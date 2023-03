Kõik soovijad saavad end lauluväljaku suusarajal proovile panna

Tallinna murdmaasuusatamise MK-etapi peakorraldaja Vahur Leemets kiitis põnevat võistlust ja rohket rahvahulka, kes oli sõidust osa saama kogunenud. "Nagu ütlevad klassikud - raske on olla õnnetu, kui sul on õhupall, siis raske on olla õnnetu, kui sul on neli-pooltuhat pealtvaatajat väga hästi õnnestunud suusavõistlusel."

Kolmapäeval suusarajale veel linnarahvast peale ei lubatud, sest korraldajad tegelesid koristustöödega, aga edaspidi ei ole takistust - kes tahab, võib MK-sarja lume ja sõiduraja ise ära proovida.

"Lumi jääb esialgu siia. Siin saab veel suusatada, aga tegelikult on ikkagi nii, et loodus teeb oma. Lumi on laiali lükatud ja see lumepind on siin üsna suur juba, et need kevadvihmad lõpuks ikka närivad selle ära, aga ma arvan, et siin on lund näha veel ka mai lõpupoole," lisas Leemets.