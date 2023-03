Kläbo kiitis Tallinna etappi: selliseid võistlusi tuleb veel korraldada

"Oli väga lõbus võistlus. Linnasprindid on alati erilised ja eriti siis, kui palju inimesi tuleb meid vaatama. Minu jaoks tähendas Tallinna etapp natukene enamat, sest minu vanaisa elab siin. Täna sain teda esimest korda seitsme aasta jooksul näha ja see, et ta oli mind siin vaatamas, tekitas väga erilise tunde," rääkis Kläbo. "Ma teenisin oma esimese MK-sarja võidu Otepääl ja ta oli mind ka seal vaatamas. Nüüd nägi ta mind siin jälle võitmas."

Norralane jäi võistluse korraldusliku poolega rahule. "Rajatingimused olid kindlasti keerulised. Päeval oli üsna soe ja lumi kohati sulas, kuid üldiselt oli kõik nii hea kui võimalik. Korraldajad on hämmastava töö teinud. Selliseid võistlusi tuleb veel korraldada, sest see oli üks lõbusamaid võistlusi, kus olen osalenud."