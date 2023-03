Vastuolulisel Oslo MK-etapil moodustasid esikümne vaid Norra suusatajad

Kodupubliku ees võidutses Planica MM-il Norra koondise maratoni koosseisust välja jäänud Simen Hegstad Krüger, kes edestas Hans Christer Holundit 5,7 ja Martin Löwström Nyengeti 12,6 sekundiga. Neile järgnesid Iver Tildheim Andersen, Didrik Tönseth, Harald Östberg Amundsen, Johannes Hösflot Kläbo, Haavard Moseby, Paal Goldberg ja esikümne lõpetas Thomas Bucher-Johannessen.

Esimese mitte-norralasena oli britt Andrew Musgrave (+2.38,8) 11., Alvar Johannes Alev kaotas 5.22,4 ja sai 24. koha.

Et Planica MM-il sõideti 50 km distants vähem kui nädal aega tagasi, oli Oslos võistlustules ainult 36 meest, MK-sarja 30 paremast sportlasest startis vaid üheksa. "50 km Holmenkollenis kuus päeva pärast maratoni Planicas... seda ei ole võimalik teha, see on võimatu," pahandas reedel NRK-le itaallane Federico Pellegrino.

"Tahaksin osaleda kõigil MK-etappidel, sest mulle meeldib võistelda ja treenin, et olla igal võistlusel parimas vormis, kuid seda ma ei suuda: ma ei ole piisavalt tugev," oli Pellegrino nõutu.

"Inimesed kipuvad unustama, et meil on Oslos kavas ka suusahüpped ning kahevõistlus. Järgmisel nädalal toimub siin ka laskesuusatamise MK-etapp. Kõik need võistlused on tähtsad ja peavad kalendrisse mahtuma. Muidugi oleks paus ideaalis võinud olla pikem ja tulevikus teeme Norra suusaliidu ja teiste organisatsioonidega koostööd, et Holmenkolleni etapile parim võimalik kuupäev leida," rääkis NRK-le rahvusvahelise suusaliidu FIS-i võistluste direktor Michal Lamplot.