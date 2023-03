Planicas kolm kulda võitnud Krüger maratoniks Norra valikusse ei mahtunud

Norra suusajuhid otsustasid, et maratonis sõidavad Norra eest Johannes Hösflot Kläbo, Paal Golberg, Sjur Röthe ja Didrik Tönseth, tiitlikaitsjana saab starti Emil Iversen. "Norral on päris keeruline valikut teha ja mõistagi on Simenil õigus olla pettunud," ütles Norra koondise treener Eirik Myhr Nossum pressikonverentsil.

Eelmisel MM-il võitis Krüger maratonis pronksi, lisaks võitis ta pronksi ka mullusel Pekingi olümpial.

Nossum lisas, et koondislastele anti kõigile korraga teada, kes maratonis starti pääseb.

"Meil pole just väga tihti selliseid koosolekuid, aga mingis mõttes oli nii parem, et kõik said korraga teada. Muidugi on osad inimesed pettunud ja neil on selleks täielik õigus," nentis Golberg.

"Olen õnnelik, et mina ei pea selliseid valikuid tegema. Ma arvan, et viimastel päevadel pole olnud väga lihtne olla Norra koondise peatreener ja tiimijuht," ütles Kläbo omaltpoolt.

Meeste maratoni otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis pühapäeval kell 12.45.