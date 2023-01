Henry Sildaru pääses olümpiafestivalil neljanda tulemusega finaali

Sildaru sai kahest katsest parimal kirja 86,3 punkti, millega ta sai kvalifikatsioonis neljanda koha. Päeva parimat tulemust näitas prantslane Nil Brocart Alegre 93,8 punktiga, teine oli šveitslane Fadri Rhyner 92,0 punktiga ja kolmas tšehh Petr Müller 87,3 punktiga.

"Meeste konkurentsis loevad haarded väga palju. Kuna trikid on sarnasemad, siis võidab see, kes kõige pikemalt haaret hoiab," sõnas Henry Sildaru treener Tõnis Sildaru. Finaal peetakse esmaspäeval Eesti aja järgi kell 12.30, kuid halbade ilmastikuolude tõttu ei välistata finaali lükkamist teisipäevale. Finaalis läheb kolmest katsest arvesse kaks parimat.

Stefan Sorokin pidi tegema teleülekande tehnilise vea tõttu kahe soorituse asemel neli, kirja saadud 70,0 punktiga leppis ta 15. kohaga. "Mõlema katse uuesti tegemine ei olegi kõige halvem, sest annab ju võimaluse sooritust parandada, Aga psühholoogiliselt avaldab see kindlasti mõju, kui teed oma parima soorituse ja öeldakse, et keegi ei näinud seda ning tuleb uuesti sõitma minna," selgitas Sorokini juhendaja Karl Kristian Alasi.

Mirjam Revjagin jäi esimesena finaalist välja, saades 52,3 punktiga seitsmenda koha. "Mõlemad oleksid saanud triki puhul haaret kauem hoida, aga nüüd on Big Air selja taga ja mõtted on juba pargisõidul. Kõik andsid endast parima," ütles Alasi.

Esmaspäeval on lisaks Sildarule võistlustules seitse Eesti sportlast. Murdmaasuusatajatel on ees klassikasõidud. Eesti aja järgi kell 11 teevad oma avastardi 10 km rajal poistest Toni Andree Saarepuu, Ralf Kivil, Lars Piirmann ning kell 13 on 7,5 km rajal Anlourdees Veerpalu, Hedvig Altmäe, Triinu Kresmer. Suusahüppaja Andero Kapp paneb end kell 12.30 proovile Planica suusamäel. Kõiki võistlusi on võimalik jälgida otseülekannete vahendusel EOC TV kaudu.