Ogier tegi avapäeval puhta töö, Tänak tõusis kolmandaks

Ogier näitas parimat minekut juba lõunal sõidetud testikatsel, kui edestas tiitlikaitsjat Kalle Rovanperä (Toyota) ja Thierry Neuville'i (Hyundai). Avapäeval pakkus mitmekordsele maailmameistrile kõige kõvemat konkurentsi Elfyn Evans, kes kaotas esimesel kiiruskatsel tiimikaaslasele 1,3 ja teisel katsel 4,7 sekundit.

Ott Tänak hoiab avapäeva järel kolmandat kohta (+15,4). Esimesel katsel sai eestlane kirja paremuselt kuuenda aja. Pärast katset avaldas Tänak, et ta ei saanud tehniliste probleemide tõttu viiendat käiku kasutada. Sellele vaatamata suutis Tänak järgmisel katsel välja sõita kolmanda aja, mis tõstis ta ka üldarvestuses kolmandaks.

Tänakust on kõigest 0,1 sekundi kaugusel endine tiimikaaslane Neuville. Belglane teenis esimeselt katselt kolmanda koha ning näitas head kiirust ka teisel katsel, kuid siis sõitis ta katse keskosas musta jääga kaetud kurvis vastu mäeküngast. Neuville jääb Ogier'st 15,5 sekundi kaugusele. Esiviisiku lõpetab valitsev meister Kalle Rovanperä (Toyota; +17,1).

Reedel on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 105,34 kilomeetrit. Esimene katse algab kell 10.09. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Testikatse:

Testikatse alguses näitasid kiireimat minekut Thierry Neuville (Hyundai) ja tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (Toyota). Ott Tänak sõitis nii esimesel kui ka teisel läbimisel välja paremuselt kuuenda aja.

Kolmandal läbimisel haaras liidrikoha Monte Carlo ralli kaheksakordne võitja Sebastien Ogier (1.44,6), kes edestas Rovanperä ja Neuville'i vastavalt 0,3 ja 0,4 sekundiga. Tänak parandas kolmandal läbimisel oma aega (1.46,1), kuid langes seitsmendaks.

Eelvaade:

91. korda toimuval Monte Carlo rallil stardib erinevate võistlusklasside peale 75 ekipaaži, neist 10 Rally1 arvestuses. Eesti rallifännide pilgud on naelutatud Ott Tänakule ja Martin Järveojale, kes liitusid detsembri alguses M-Sport Fordi võistkonnaga. Eestlased sõitsid koos M-Spordis ka 2017. aastal ja toona saavutati Monacos kolmas koht. Ka kahel järgneval hooajal jõuti pjedestaalile, kuid alates 2020. aastast pole nad kordagi Monte Carlo rallit lõpetanud.

"Ma väga loodan, et suudame esikuuikust parema tulemuse teha. Isegi esikuuikusse tulek vajab tavaliselt korralikku pingutust, aga oletame, et kui oleksime pjedestaalil, siis oleksime õnnelikud. Lähenemisviis on tegelikult selline, et me vajame alustuseks häid punkte. Tundub, et see ei saa olema kõige lihtsam Monte. Ilm võib segada ja võib jälle huvitav olla nagu vanasti korralikul Monte rallil," rääkis Tänak avaetapi eel.

M-Spordi viimane rallivõit pärineb möödunud aasta algusest, kui Monte Carlo ralli võitis üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. Kogenud prantslast seekord stardinimekirjast ei leia, kuid lisaks Tänakule istuvad Fordi rooli Pierre-Louis Loubet ja erasõitja Jourdan Serderidis.

Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) pole Monacos võiduarvet avanud. Soomlase parimateks tulemusteks on 2021. ja 2022. aastal saavutatud neljas koht. Ralli favoriidiks on kindlasti Rovanperä tiimikaaslane ja kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kellel on Monte Carlo rallilt ette näidata kaheksa võitu. Lisaks eelmainitutele asuvad Toyotaga võistlustulle Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta.

Suurte ootustega stardib Hyundai esinumber Thierry Neuville, kes nautis Monacos võidurõõmu 2020. aastal ning on veel kolmel korral esikolmikus lõpetanud. Meeskonna teiseks põhisõitjaks on Toyotast lahkunud Esapekka Lappi ning kolmandat autot roolib Dani Sordo.

Hooaja avaetapil läbivad ralliässad nelja päevaga 325,02 kilomeetrit. Neljapäeva hommikul sõidetakse 2,29 kilomeetri pikkune testikatse ja õhtul esimesed kaks kiiruskatset. Reedel on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 105,34 kilomeetrit ning laupäeval sõidetakse pisut rohkem, kui ees ootab 111,78 kilomeetrit. Pühapäeval pannakse avaetapile punkt 67,88 kilomeetri pikkuse päevaga.

Monte Carlo ralli ajakava:

Neljapäev, 19. jaanuar

Testikatse Sainte-Agnès / Peille (2,29 km) - kell 10.31

SS1 La Bollène-Vésubie / Col de Turini 1 (15,12 km) - 21.05

SS2 La Cabanette / Col de Castillon (24,90 km) - 22.03

Reede, 20. jaanuar

SS3 Roure / Roubion / Beuil 1 (18,33 km) - kell 10.09

SS4 Puget-Théniers / Saint-Antonin 1 (19,79 km) - 11.22

SS5 Briançonnet / Entrevaux 1 (14,55 km) - 12.25

Hoolduspaus - 13.40

SS6 Roure / Roubion / Beuil 2 (18,33 km) - 15.23

SS7 Puget-Théniers / Saint-Antonin 2 (19,79 km) - 16.36

SS8 Briançonnet / Entrevaux 2 (14,55 km) - 17.39

Laupäev, 21. jaanuar

SS9 Le Fugeret / Thorame-Haute 1 (16,80 km) - kell 9.24

SS10 Malijai / Puimichel 1 (17,31 km) - 11.05

SS11 Ubraye / Entrevaux 1 (21,78 km) - 13.17

Hoolduspaus - 14.36

SS12 Le Fugeret / Thorame-Haute 2 (16,80 km) - 15.31

SS13 Malijai / Puimichel 2 (17,31 km) - 17.05

SS14 Ubraye / Entrevaux 2 (21,78 km) - 19.23

Pühapäev, 22. jaanuar

SS15 Lucéram / Lantosque 1 (18,82 km) - kell 08.57

SS16 La Bollène-Vésubie / Col de Turini 2 (15,12 km) - 10.05

SS17 Lucéram / Lantosque 2 (18,82 km) - 11.40

SS18/Punktikatse La Bollène-Vésubie / Col de Turini 3 (15,12 km) - 13.18