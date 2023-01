Tänak testisõidust: kõige raskem osa on baasseadistuse puudumine

"Test läks tegelikult päris hästi," ütles Tänak DirtFishile. "Ma ütleks, et meil vedas ilmaga, saime igasuguse ilmaga testida, nii et oli üsna produktiivne. Auto annab head tagasisidet ja reageerib hästi, nii et tähtis on lihtsalt seadistuse leidmine, et leida optimaalne tasakaal ja ka tippjõudlus," ütles Tänak.

Tänaku sõnul on suurim väljakutse õige seadistuse leidmine. Baasseadistuse puudumine teeb olukorra keerulisemaks.

"Ütleme nii, et Monte jaoks ei pea kõik olema paigas, kuid järgmiste rallide jaoks on meil kindlasti vaja, et kõik oleks täiuslik, nii et see on võib-olla alguses natuke suurem väljakutse. Kuid ütleksin, et Puma pole kindlasti keeruline auto," kommenteeris Tänak.

Tänak rõhutas, et tema kohanemisprotsessi "tõenäoliselt kõige raskem osa" on baasseade puudumine, mille kallal tuleb töötada.

"Pean alustama nullist, mis on suur töö ja ilmselgelt on raske ühe või pooleteisepäevase testimise jooksul täiuslikku seadistust saavutada. Ka Rootsis ja kruusarallidel pole meil baasseadet, seega peame alustama nullist ja kindlasti on see omaette väljakutse," sõnas Tänak.

Küsimusele, millise tulemusega ta rahule jääks, kas pjedestaali või isegi esikuuiku kohaga, ütles Tänak: "Ma väga loodan, et suudame esikuuikust parema tulemuse teha."

"Isegi esikuuikusse tulek vajab tavaliselt korralikku pingutust, aga oletame, et kui oleksime pjedestaalil, siis oleksime õnnelikud. Lähenemisviis on tegelikult selline, et me vajame alustuseks häid punkte. Tundub, et see ei saa olema kõige lihtsam Monte. Ilm võib segada ja võib jälle huvitav olla nagu vanasti korralikul Monte rallil," rääkis Tänak.

"Nagu ma juba ütlesin, vajab seadistamine veel üsna palju tööd."

Tänak ei lõpetanud Monte Carlo rallit ühelgi oma kolmest Hyundai hooajast, kuid saavutas aastatel 2017–2019 kolm pjedestaalikohta kas M-Sport Fordi või Toyota masinatega. Tema meeskonnakaaslane Pierre-Louis Loubet pole kunagi Rally1 autoga Montel sõitnud.