Tänak: Monte Carlo on kindlasti hooaja kõige keerulisem ralli

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab järgmisel nädalal Monte Carlo ralliga. Kahe hooaja vahel M-Sporti siirunud Ott Tänak ütles, et Monte Carlo näol on tegemist hooaja kõige keerulisema ralliga.

"Monte Carlo on kindlasti hooaja kõige keerulisem ralli, raske on midagi ette ennustada. Sel korral pole see kuidagi lihtsam ja kindlasti on rütmi leidmisega natukene raskusi. Seega pole mõtet oodata midagi vähemat kui keerulist nädalavahetust mägedes," ütles Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.

"Üritasime esimestest testipäevadest maksimumi võtta. Vedas, et saime autot erinevates oludes katsetada. Puhtalt lehelt pole kunagi lihtne hooaega alustada ega autot seadistada, aga M-Spordi poisid ja tüdrukud teevad kõvasti tööd. Loodetavasti oleme eelseisvaks väljakutseks valmis. Ootan meie esimest ühist võistlust väga," lisas Tänak.

M-Spordi pealik Richard Millener loodab, et Tänaku tegemistest võidab ka prantslane Pierre-Louis Loubet. "Oleme väga rõõmsad, et alustame uut hooaega Oti juhtimisel. Viimased kuud on olnud produktiivsed ja meie hooajaeelne töö kulmineerus sellel nädalal tehtud testimisega. Näeme juba praegu, kuidas Ott meie tiimi panustab ja ma loodan, et ka Pierre saab sellest kasu," ütles Millener.

Monte Carlo ralli sõidetakse 19.-22. jaanuarini.