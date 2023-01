Ralliajakirjanik Rauno Paltser: Ott ja Martin on tagasi kodus

Rauno, alles novembris võtsid sa siin eelmise hooaja kokku ja nüüd juba sel nädalal algab legendaarne, aga samas üks kõige raskemaid etappe Monte Carlos. Eelmisel kolmel aastal meie mehed seal finišisse ei jõudnud. Samuti teame, et Tänak on nüüd M-Sport Fordi ridades ja kohanemisprotsess on käimas. Milliste mõtetega vaatad sina Monte Carlo etapile vastu?

Ütleksin, et Ott ja Martin on tagasi kodus. M-Sport on kõikidele eestlastele tuttav meeskond. Aga tõsi ta on, Monte Carlo on kõige keerulisem koht, kus alustada hooaega autoga, mida veel väga hästi ei tunne. Kui mõtleme Oti konkurentidele, kes hakkavad temaga koos tiitli nimel heitlema, siis nii Kalle Rovanperä, Thierry Neuville kui ka Elfyn Evans said eelmisel aastal sama autoga sõita, aga Ott on uues keskkonnas.

Räägi palun favoriitidest. Rovanperä läheb hooajale vastu valitseva maailmameistrina, Neuville on Hyundai kindel esinumber ja meie Ott on muidugi tiitlinõudleja.

Arvan, et tuleb väga tasavägine hooaeg, just nende kolme vahel. Kui vaatame tagasi eelmise hooaja lõpule, siis Hyundai sai ühe kolmikvõidu ja lõpetas hooaja kaksikvõiduga. Hyundai on väga palju paremaks läinud sellest, mis ta eelmise hooaja alguses Monte Carlos oli. Neuville ei jäta midagi juhuse hooleks ja hakkab kohe esimesest etapist alates tiitlit püüdma. Rovanperä ja Tänak teevad kindlasti täpselt sama.

Räägi natuke lähemalt kalendrist. 13 etappi, kodune Eesti etapp on kaheksas, juulikuus, aga oktoobris on oodata midagi täiesti uut Kesk-Euroopa etapi näol.

Austria, Saksamaa ja Tšehhi korraldavad kolmekesi Kesk-Euroopa etappi. Kui Saksamaal ja Austrias on varasemalt MM-rallit sõidetud, siis Tšehhi on täitsa uus tulija. Sõitjaid ootab ees asfaldiralli, mis on ühtlasi hooaja eelviimane ralli.

Rally Estonia on kaheksas etapp ja Oti võistlusnumber on kaheksa, et loodetavasti sel aastal sobivad talle koduteed hästi.