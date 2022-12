Ott Tänak liitub taas M-Spordiga

"M-Sport kasvatas mind sõitjaks ja on koht, kus sain kõik rasked õppetunnid ja kogemused, et tõusta MM-sarja tipp-piloodiks," lausus Tänak võistkonna pressiteate vahendusel. "Pärast maailmameistriks tulekut ei ole ma olnud suuteline tiitlit kaitsma ega jää enne rahule, kui seda teen!"

Tänak liitus M-Spordiga eelmise kümnendi alguses ja kihutas tiimis aastani 2017. Seejärel sõitis ta kaks hooaega Toyotas ja viimased kaks hooaega Hyundais. M-Spordi karjääri eredamateks hetkedeks jäävad kindlasti esimene punktikoht (Mehhikos 2011), esimene pjedestaal (Itaalias 2012) ja esimene võit (Itaalias 2017). 2017. aastal lõpetas ta ka üldarvestuses kolmandana.

M-Spordi omanik on Malcolm Wilson, kes varasemalt töötas ka tiimijuhina, aga on nüüd andnud vastavad ülesanded Richard Millenerile. Just tema uskus noore eestlase talenti ja aitas tal tippspordis kohaneda. "Ma olen Malcolmiga palju vestlusi maha pidanud ja me kindlasti jagame tuleva hooaja osas sama ambitsiooni," sõnas Tänak.

"See on meie jaoks suur väljakutse, aga tean Dovenby Halli nimesi. Ma tean, milleks nad võimelised on ja tean nende kirge anda endast kõik. Me suudame meistritiitli eest heidelda. Olen õnnelik, et olen tagasi M-Sport Fordi rallimeeskonnas ja anname endast järgmisel aastal kõik!"

Wilson sõnas, et on Tänaku naasmise üle ääretult õnnelik. "Ta on olnud Dovenbys meie valdustes ja testinud Pumat Greystoke'i metsades. Oti esimese tagasiside põhjal saame enesekindlalt öelda, et oleme võimelised 2023. aastal MM-tiitli eest võitlema. Vaid paar päeva Oti siinviibimist on näidanud meile seda taset, mida on rallide võitmiseks tarvis."

Milleneri sõnul on meeskond valmis ambitsioone täitma. "2022. aastal saime Pumaga palju kogemusi, teame auto tugevuse ja oleme kindlad, et Ott on õige inimene toomaks väärilisi tulemusi," sõnas inglane.

Sebastien Ogier tuli M-Spordi ridades 2017. ja 2018. aastal maailmameistriks ning lisaks võideti 2017. aastal ka Tänaku kaasabil tootjate arvestuses, kuid pärast seda pole säärast edu enam olnud. Lõppenud hooajal teeniti 257 punkti ehk jäädi Toyotale (525) ja Hyundaile (455) kindlalt alla. Vanameister Sebastien Loebil õnnestus avaetapil Monte Carlos teenida küll üks võit.