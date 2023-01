Neuville uue hooaja eel: usun, et sel aastal võib oodata võrdsemat heitlust

"Selle aasta väljakutse on väga sarnane eelmiste hooaegadega. Konkurents on endiselt väga karm, kuid pärast 2022. aasta hooaja teist poolt arvan, et uuel hooajal võib oodata võrdsemat heitlust. Eesmärk jääb muutumatuks: võita mõlemad meistritiitlid. Tootjate tiitel on Hyundai jaoks väga oluline ja sõitjate tiitel on eesmärk, mille nimel ma ikka veel võitlen. Arvan, et meil on vahendid, et võidelda eesotsas igas etapil. Meie esitus eelmise hooaja viimases voorus on kindlasti meeskonna motivatsioonile kaasa aidanud. See ei olnud lihtsalt võit, vaid kaksikvõit ning kogu pjedestaali hõivamine Kreekas oli samuti üks tipphetk. See oli positiivne tõuge meile kõigile, eriti meeskonnaliikmetele, kes töötasid nii kõvasti, et jõuda Hyundai i20 N Rally1 Hybridiga sinna, kus me täna oleme," ütles Neuville uue hooaja eesmärkide kohta.

Hyundai sõlmis uueks hooajaks lepingu soomlase Esapekka Lappiga.

"Meeskonna vastuvõtt on olnud väga soe. Olen paar päeva Hyundai i20 N Rally1 Hybridi testinud ja oli positiivne üllatus, et end autos nii kiiresti mugavalt tundsin. Täishooaeg tähendab, et tuleb mõelda ka suurele pildile. On rallisid, kus olen väga tugev ja on selliseid, kus mul pole üldse kogemust. See tekitab mõningaid väljakutseid, kuid üldiselt olen kalendrist põnevil. Tuleb huvitav aasta, sest me võitleme väga konkurentsivõimeliste sõitjate vastu ja ma arvan, et konkurents on seetõttu tihedam kui eelmisel hooajal," ütles Lappi.