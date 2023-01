Ogier võttis Monte Carlos rekordilise võidu, Tänak viies

Esimesest kiiruskatsest alates rallit juhtinud Ogier võitis 18-st kiiruskatsest üheksa ning teenis Monte Carlo teedel rekordilise üheksanda võidu. Ühtlasi edestab ta nüüd Sebastien Loebi, kes on Monte Carlos võidutsenud kaheksal korral.

Kuigi Kalle Rovanperä jõudis laupäeva õhtuks Ogier'st 16 sekundi kaugusele, sai prantslane pühapäeva esimese kiiruskatse võiduga hingamisruumi juurde ja säilitas ralli lõpuni liidrikohta. Rovanperä võitis kuus kiiruskatset, sealhulgas punktikatse ja kaotas Ogier'le lõpuks 18,7 sekundit. Kolmandaks tuli Thierry Neuville, kes noppis nädalavahetuse jooksul kaks katsevõitu ja neljandaks korra võidurõõmu tundnud Elfyn Evans (Toyota).

Ott Tänak lõpetas avapäeva kolmandana ning oli reedese võistluspäeva järel neljas. Laupäeval kadus kümnendal kiiruskatsel Tänaku autol roolivõim ja eestlane langes üldarvestuses viiendale kohale, kus ta püsis ralli lõpuni. Lohutust tõi punktikatse, kus Tänak saavutas 0,6-sekundilise kaotusega teise koha. Ülejäänud nädalavahetuse jooksul jõudis Tänak vaid korra esikolmikusse, kui sai teisel kiiruskatsel kolmanda koha.

